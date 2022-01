Ce truc TikTok pour avoir des cils extra longs va changer votre vie

Plus besoin de penser à mettre de faux cils pour avoir de longs cils et créer le regard revolver désiré. Tout ce qu’il faut, c’est un geste spécial dévoilé sur TikTok!

• À lire aussi: Les 10 meilleurs mascaras waterproof qui vont résister à tout

Bien sûr, pour avoir de longs cils, il faut un bon mascara et savoir bien l’appliquer. C’est justement cet aspect qui est plus important que l’on peut croire. Cette nouvelle tendance beauté TikTok nous dévoile qu’il faut miser sur des mascaras qui allongent les cils et les rendent plus volumineux. Attention, ce n’est pas tout: il faut aussi adopter le bon mouvement avec la brosse!

La méthode Zick Zack, nouveau truc pour un regard perçant

Grâce à la Tiktokeuse @makeupbylxna, il n’y a plus de secrets pour la technique infaillible pour obtenir des cils longs à souhait et fournis. Oubliez l’habitude de maquiller vos cils à l’horizontale! Comme on peut le voir sur la vidéo, la technique consiste à tendre la peau située au coin externe de l’œil, tenir son pinceau de mascara verticalement, puis faire aller la brosse en zigzag, d’un côté à l’autre des cils.

Résultat : des cils XXL et un regard de feu! Succès garanti par la spécialiste suivie par plus de 37 000 personnes sur la plateforme. Alors, ne perdez pas une seconde et essayez la technique Zick Zack.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :