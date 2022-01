5 films pour vivre l'ambiance du Nouvel An

Avec des célébrations plutôt calmes pour le début d'année 2022, nous avons quelques options pour tout de même se mettre dans l'ambiance et laisser 2021 derrière.

Préparez-vous une soirée cinéma et laissez-vous emporter dans des histoires d'amours prévisibles et légères mais dont on aime tellement le dénouement.

Voici des films populaires du Nouvel An dans lesquels se plonger.

1. Holidate (2020)

Avec Emma Roberts dans le rôle d'une célibataire cynique, ce film devient chaud lors des festivités du Nouvel An. Les personnages principaux concluent une entente pour passer pour un couple lors des fêtes au fil de l'année. Des rapprochements deviennent immanquables plus celle-ci avance.

2. Éternelle Adaline (2015)

Adaline, jouée par Blake Lively, ne vieillit plus suite à un accident. Elle vit plusieurs fêtes et évènements de fin d'année sans savoir si ça s'arrêtera un jour.

3. Quand Harry rencontre Sally (1989)

Le film soulève la question, à travers l'histoire et les rencontres entre ces deux personnages, de savoir si les hommes et les femmes peuvent être amis sans arrière-pensées d'ordre sexuel. Toutefois, une scène importante se déroule lors d'une fête du Nouvel An après plusieurs péripéties. À voir avec des lunettes des années 80.

4. Le journal de Bridget Jones (2001)

Le premier volet de la trilogie Bridget Jones est dans cette liste parce qu'elle passe toujours les fêtes de fin d'année chez des amis de ses parents et c'est ainsi que l'histoire prend un tournant marquant pour l'héroïne.

5. La veille du Nouvel An (2011)

Un film avec une brochette d'acteurs connus qui se passe à la veille du jour de l'an. On en comprend au fil du film que leurs histoires s'entrecroisent.

Voyez nos vidéos de fin d'année:

