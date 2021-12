10 tendances maquillage à surveiller pour 2022

2022 approche et on vous indique ce qui vous attend côté beauté. On est bien loin du contouring à la Kim K des années 2010. Le maquillage se fera plus naturel au quotidien. Ceux et celles qui désireront s'éclater, ça sera avec la couleur que vous pourrez jouer.

Voici les différentes tendances beauté à surveiller pour 2022:

1. Les yeux néons

En trait d’eyeliner graphique ou en look plus complet, le néon a la cote pour 2022 . Le but est de s’amuser avec les couleurs et de laisser aller sa créativité!

2. Les paillettes jusque dans les cheveux

Il faut que ça brille! Pour rendre ses looks éclatés, utilisez un pot de paillettes que vous pourrez mettre là où votre imagination vous mènera ou encore des petits autocollants et perles à appliquer. Décolleté? Cheveux? Tout est permis.

3. Le corail orangé

Vitaminé, le corail orangé est une couleur qui mettra du punch aux pommettes, aux lèvres et aux yeux.

4. Le brun 90’

Les lèvres brunes des années 90 avec un crayon contour bien visible joueront un rôle dans vos looks pour 2022, même si les tendances sont plutôt situées dans la décennie 2000.

5. Le blush statement – joues, tempes, yeux en monochrome

Corail, mauve, rosé, nude, le blush sera le seul élément dont vous aurez besoin. En crème ou en poudre selon l’effet désiré, le blush sur tout le visage sera un look facile à réaliser en 2022.

6. Les lèvres glossy

Les Lipsmackers des années 2000 n’ont pas dit leur dernier mot! Les lèvres bien hydratées et recouvertes d'un gloss ultra brillant seront partout l'année prochaine.

7. Le maquillage non genré

Les compagnies de maquillage se veulent de plus en plus inclusives et le démontreront davantage en 2022. Peu importe votre genre, on aime un vernis à ongles assumé comme un maquillage complet.

8. Le double ou triple trait d'eyeliner

Un oeil graphique fait grâce à la multiplication des traits d'eyeliner est une tendance qui prend de l'expansion et elle sera sur toutes les paupières pendant l'année à venir. L'inspiration? Les photos de mannequins des années 60 à 70.

9. Le look frais

La routine de soins de la peau sera primordiale en 2022. On adopte des produits adaptés à notre peau pour un look frais et dispo au quotidien, sans artifice. On laisse le fond de teint couvrant aux occasions spéciales.

10. Le rouge classique

Un look naturel avec accent rouge aux lèvres est un look signature à maitriser pour vos sorties en soirée. Le rouge classique se prête aussi à une sortie en amoureux pour un look envoûtant.

