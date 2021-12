Cette tendance louche des années 2000 fait son retour sur les podiums

Dans la catégorie «ramenons les tendances louches des décennies passées», voici le retour des vêtements en tissu popcorn.

On se souvient avoir déjà demandé à nos parents de nous procurer un t-shirt de la tendance popcorn en avril 2002 chez Croteau qui a été donné en faisant un tri de vêtements. Voilà qu’ils font un retour remarqué sur les podiums lors des défilés et chez les grands couturiers.

Dua Lipa et Kylie Jenner, entres autres, ont porté la matière préférée de Chet Lo.

Les vêtements en tissu popcorn rappellent l’origami japonais et se déclinent en plusieurs pièces. Au-delà des hauts à manches courtes de notre enfance, le tissu popcorn est décliné en robes, leggings et plus encore.

Où trouver ces pépites des années 2000? Tu peux en dénicher dans ta friperie favorite pour des prix plus doux. Sinon, il y a toujours les pièces de designers.

Voici les vêtements en tissu popcorn à magasiner.

1. Haut popcorn rouge, 40$ sur Etsy

La couleur de ce haut fera tourner toutes les têtes au moment d'adopter la tendance popcorn pour la première fois depuis nos onze ans.

2. Cardigan effet popcorn, 65$ sur Etsy

La tendance peut s'adapter selon les saisons puisque les tricots à effet popcorn sont tout chauds!

3.Chemisier popcorn rose vif, 45$ sur Etsy

Le rose vif, le jeu de tissu plissé, le col satiné, tout y est pour que ce chemisier soit remis au goût du jour.

4.Haut popcorn vert ombré, 40$ sur Etsy

Sous une veste ou en été, ce haut vitaminé est la pièce qu'il faut pour embarquer dans le train des tendances 2000.

5. Haut turquoise, 33.33$ sur Etsy

La mode des années 2000 est aussi reconnue pour ses couleurs éclatantes. Ce t-shirt popcorn turquoise en est la preuve.

