5 tendances qu’on laisse en 2021 et 5 qu’on adopte en 2022

L'année 2021 tire à sa fin et il est temps de faire un retour sur les tendances vêtements, beauté et accessoires qu’on désire délaisser pour 2022.

Après avoir vu le retour d’une tonne de tendances tirées des années 2000, on est prêt à choisir ce qui nous plaît et ce à quoi on veut dire adieu.

Voici donc 5 tendances à oublier pour 2022, et ce par quoi on les remplace:

1. On oublie: Les bretelles spaghetti

On essaye: Le col carré

Bon, les mini bretelles ne seront jamais passées de mode, mais pour le moment présent, on les laisse de côté. Si vous avez envie d’un look plus habillé, plus chic et original, essayez l’encolure carrée. En plus de donner un look classique, ce chandail permet de mettre en valeur vos clavicules et votre cou, ainsi que les bijoux que vous portez.

Robe à encolure carrée, 68$ chez Pretty Little Thing

Pull col carré à découpe de Twik, 39$ chez Simons

2. On oublie: Le sourcil ultra laminé

On essaye: Le sourcil naturellement fourni

On connaît tous quelqu’un qui a tenté de se faire laminer les sourcils en 2021 pour adopter le look prisé par les vedettes. Conclusion? Ce n’est pas pour tout le monde! Au lieu de peigner vos sourcils vers le haut, acceptez votre arcade naturelle.

Gel à sourcils teinté de Nyx, 9$ en ligne

3. On oublie: La botte haute

On essaye: La botte à la cheville

La botte ultra haute qui arrive au-dessus de la cuisse peut être très sexy, mais aussi difficile à porter! Il est préférable de choisir un modèle à la cheville qui est pratique et indémodable, et qui ira à merveille avec toutes vos tenues.

Bottillon Bolder, 140$ chez Aldo

4. On oublie: Le look oversized partout

On essaye : Le oversized pensé

Au lieu de porter un pantalon baggy avec un haut ample, faites des choix judicieux en 2022. Un petit haut ajusté avec un pantalon large ou encore une longue chemise style boyfriend avec un pantalon ajusté à fentes, ce type de silhouette sera plus flatteuse.

Chemise ample de Twik, 59$ chez Simons

Pantalon étroi à fente de Icône, 69$ chez Simons

5. On oublie: Les vêtements «plates»

On essaye: La couleur et les motifs

Les tons de beiges, noir, blanc et gris sont toujours pratiques à avoir dans une garde-robe. Par contre, en 2022, on ajoute des couleurs intenses et des motifs originaux! C’est le moment de laisser aller notre créativité en mélangeant des imprimés.

Débardeur en tricot de Motel, en rabais à 50$ chez Simons

Mini-jupe à imprimé marbre, 50$ chez Pretty Little Thing

À vous de jouer!

