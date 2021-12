Voici LE motif tendance de l'hiver 2022 à adopter

Déjà venu le temps de déterminer les tendances qui marqueront le début de la nouvelle année. On vous présente le motif à porter à l'hiver 2022.

En 2018, c’était le damier, en 2019, les rayures et, en 2020, les carreaux. Les motifs, tout comme les années, se suivent et se ressemblent. Pour 2022, on fait un pas de côté pour déterminer l’imprimé qui sera partout et vous en avez peut-être déjà chez vous: le plaid.

La variation sur le thème des carreaux continuera donc d’apparaître ici et là dans nos tenues du jour, de la tête aux pieds ou par touches, avec un pantalon, un accessoire, un haut, par exemple.

Le plaid ajoute une touche chic à un ensemble, sans que l'on doive y mettre trop d'effort. Le motif rehausse le niveau et ne passe pas inaperçu.

Voici comment l’intégrer à vos looks.

1. Surchemise à carreaux et franges, 99$ chez Simons

La surchemise est bien implantée et le motif plaid lui est souvent associé.

2. Haut et jupe plissée à carreaux blancs, 8$ le haut et 15$ la jupe chez Urban Planet

Les ensembles agencés sont encore au haut de notre liste et celui-ci se prête parfaitement au motif de l'année.

3. Pantalon jambe large habillé, 28$ chez Ardène

Ce pantalon jambe large passera d'une entrevue d'embauche à une soirée entre amis en un éclair.

4. Le bob à carreaux, réduit à 20$ chez Simons

Si, pour vous, adopter le plaid doit se faire en petite quantité, optez pour le chapeau qui sera sur toutes les têtes à l'hiver 2022, le bob.

5. Le manteau puffer à carreaux Only, 70$ chez Simons

Pas capable de garder le motif pour l'intérieur? Donnez-lui de l'amour au grand jour avec un manteau chaud.

À porter selon vos envies, l'imprimé de 2022 est lancé.

