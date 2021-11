Les 7 tendances sacs à main incontournables de l'hiver 2021-2022

Pour certains, le sac à main est un accessoire indispensable à agencer à chaque tenue. Pour d'autres, le sac est l'essentiel qui trimballera cellulaire, cartes et autres nécessités tout au long de la saison et un fidèle compagnon.

• À lire aussi: 5 tendances manteaux qu'on va voir partout cet hiver

Voyez ici les 7 styles de sacs qui sur lesquels mettre la main cet hiver:

1. Les sacs texturés

Les sacs touffus, à texture teddy bear ou tout doux, sont un must pour la saison froide.

2. Les imprimés graphiques

Un logo, un motif, un dessin particulier, tout passe! Exprimez-vous par l’art sur votre sac à main.

3. Les chaînes

Les détails métalliques donnent un aspect luxueux aux sacs à main. Sur la ganse ou encore en accent sur le sac, les chaînes dorées et argentées sont des musts.

4. Le style oversize

Les énormes sacs fourre-tout reviennent. Le défi est de ne pas les surcharger afin de protéger nos épaules.

5. Petit et à l’épaule

Les années 2000 ont un petit quelque chose à voir dans cette tendance sac à main. Une seule sangle pour trimballer son sac sous le bras.

6. Les couleurs primaires

On s’amuse avec le rouge le bleu et le jaune. Par la suite, on se fie à la roulette des couleurs pour un sac à main des plus tendance.

7. Le type tissé

L'apparence tissée est en train de s'établir comme tendance prochaine. Les sacs à main avec une telle texture apportent un visuel amusant.

Il y en aura pour tous les goûts cette saison. Points boni si vous mélangez les différents styles!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s