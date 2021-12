Rafaëlle Roy a accouché et donne des nouvelles du petit Milo

Rafaëlle Roy et Joffrey Charles ont accueilli leur fils Milo et l’heureux couple a partagé une adorable photo pour célébrer ce moment.

C’est le 20 décembre 2021 vers midi que Rafaëlle Roy a partagé en Story sur Instagram la bonne nouvelle

Elle a partagé une photo de Joffrey tenant Milo, le second enfant du couple, dans ses bras, dans une chambre d'hôpital.

«Coucou. Milo est avec vous. Il va super bien. J’ai besoin de me concentrer sur ma famille et de prendre du temps offline le plus possible», a-t-elle écrit.

«Toute mon énergie est sur mon Milou et Mayayi. Passez de merveilleuses fêtes. Je vous ferai un coucou de temps en temps. Amour et bienveillance».

Cet été, le 16 juillet, Rafaëlle et Joffrey publiaient l’annonce concernant sa deuxième grossesse, mettant la toile en émoi.

Peu de temps après, toujours en juillet, les tourtereaux prenaient tout le monde par surprise, mauvaise surprise, en disant que leur relation était terminée, mais que les deux restaient en bons termes, pour se découvrir individuellement.

Leur proximité et leur travail personnel ont fait effet, les deux semblant être revenus ensemble pour de bon.

Ce qui a mis la puce à l’oreille du public, c’est l’annonce du déménagement en Ontario, qui se fera au fil de la nouvelle année pour la petite famille.

Beaucoup de bonheur avec l’arrivée du petit Milo à Rafaëlle, Joffrey et Maya.

