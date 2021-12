Les meilleures émissions de 2021 à «binger» durant les congés des Fêtes

Rien de mieux que les congés des Fêtes pour faire du rattrapage dans nos émissions favorites et en découvrir d’autres!

En 2021, on a eu droit à une tonne d’excellentes séries télé et certaines ont peut-être passé sous votre radar. Il est temps de découvrir de nouveaux titres!

Voici donc les 10 meilleures séries de 2021 que vous avez peut-être manqué à écouter durant vos congés :

1. Only Murders in the Building (1 saison, Disney +)

Mettant en vedette Selena Gomez, cette série humoristique est à la saveur des meurtres et mystères classiques. Elle suit trois habitants d’un immeuble à appartements luxueux qui s’intéressent à un crime commis où ils habitent. Un acteur déchu, un metteur en scène au bord de la faillite et une jeune femme au lourd passé, ils décident de lancer un podcast sur le meurtre.

2. The White Lotus (1 saison, HBO)

Cette série satirique intrigante saura plaire à ceux qui aiment prédirent le dénouement d'une histoire avant sa fin. On y suit les vacances de divers clients d’un hôtel pendant une semaine alors qu'ils se détendent et se ressourcent au paradis. Mais chaque jour qui passe, on découvre un côté sombre chez ces voyageurs, les employés de l'hôtel et le lieu idyllique lui-même.

3. Maid (1 saison, Netflix)

Parfois troublante, mais aussi très touchante, cette série s’inspire du roman Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive de Stephanie Land. Elle raconte l’histoire d'Alex, une jeune mère qui fuit une relation abusive. Tentant de subvenir aux besoins de sa fille, Alex devient femme de ménage.

4. Nous (1 saison, Illico)

La première moitié de cette série québécoise est disponible depuis le 2 décembre, puis la seconde arrive le 20 janvier 2022. La série suit cinq jeunes adultes qui se rencontrent par hasard, pour réaliser qu’ils sont tous nés en même temps au même endroit. Il s’agit de Camille (Marianne Fortier), Margaux (Laetitia Isambert), Anaïs (Chanel Mings), Thibault (Kevin Ranely) et Alexis (Nicolas Fontaine). Par contre, cette heureuse rencontre cache un drame, et tout tourne autour de Camille.

5. Reservation Dogs (1 saison, Disney +)

La série suit la vie de quatre adolescents autochtones (Elora, Bear, Cheese et Willie) dans l'Oklahoma rural, alors qu'ils passent leurs journées à commettre des vols et crimes, dans le but d'échapper à leur réserve et se rendre en Californie. C’est une comédie ponctuée de moments dramatiques qui s’écoute très bien.

6. Yellowjackets (1 saison, HBO)

Âmes sensibles, s’abstenir! La série qui met en vedette, entre autres, Sophie Nélisse comprend des scènes violentes. Dans les années 90, l’avion d’une équipe de joueuses de soccer adolescentes s’écrase au milieu d’une forêt. Celles qui s’en échapperont devront ensuite survivre au grand air... avec les moyens qui s’offrent à elle. Une vingtaine d’années plus tard, on retrouvera ces mêmes femmes devenues adultes, pour constater comment elles ont évolué après le drame, qui les hante toujours.

7. Cruel Summer (1 saison, Amazon Prime)

Ce thriller se déroule dans les 90 dans la ville fictive de Skylin au Texas. En 1993, un drame frappe : Kate Wallis, une adolescente populaire et aimée, est kidnappée par Martin Harris, le vice-principal du lycée de la ville. Jeanette Turner, une autre adolescente de la ville, est alors accusée de ne pas avoir rapporté la disparition de Kate et devient la personne la plus détestée du pays. La série suit l'impact de cet enlèvement sur le long terme et se concentre sur l'année de la disparition de Kate et les deux suivantes, 1994 et 1995.

8. Shadow and Bone (1 saison, Netflix)

Cette première saison, composée de huit épisodes, est basée sur les séries de romans Shadow and Bone et Six of Crows, écrits par Leigh Bardugo. La série suit une jeune orpheline du nom de Alina qui découvre qu’elle est une Grisha (quelqu’un qui peut contrôler les éléments). Ses pouvoirs sont très spéciaux et ils pourraient unir son peuple divisé.

9. Mare of Easttown (1 saison, HBO)

On vous met au défi de ne pas terminer cette mini série mystérieuse en une seule journée! Elle raconte l’histoire de Mare, une policière dans une petite ville de la Pennsylvanie qui est confrontée à ses propres démons alors qu’elle enquête sur le meurtre d’une jeune femme et la disparition d’une autre.

10. Ted Lasso (2 saisons, Apple TV+)

Si vous cherchez une série feel good qui vous fera sourire à chaque épisode, Ted Lasso est pour vous. Le personnage principal, Ted, est un coach de football américain qui se fait engager pour diriger une équipe de soccer en Angleterre qui n'est pas très performante. Totalement hors de sa zone de confort, son style de coaching va inspirer bien plus que son équipe.

Bon visionnement!

