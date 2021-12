10 idées-cadeaux de dernière minute pour les retardataires

Il ne reste plus qu’une semaine pour terminer ta liste de cadeaux, mais la procrastination n’aura pas le dernier mot! Voici une liste de 10 idées de cadeaux de dernière minute qui te sauvera bien du temps!

1. Un bon livre d’auteur québécois

Que ce soit un livre de recette, de croissance personnelle, une biographie ou un bon roman chicklit, impossible de se tromper en offrant un bon livre en cadeau. Ça détend, ça divertit et on se couche toujours moins niaiseux!

Où trouver – Chez Indigo

2. Une chandelle artisanale qui sent Noël

Comme cadeau d’hôtesse, les chandelles sont toujours appréciées, surtout lorsqu’elles nous enveloppent d’une odeur réconfortante comme le sapin, le pain d’épice, la vanille ou la cannelle! C’est LA parfaite pensée pour plaire à la mère de ton chum ou ta tante!

Où trouver – SOJA &CO

3. Une jetée en peluche pour les soirées Netflix and chill

La jetée en peluche est le cadeau le plus doux que l’on puisse donner! C’est aussi un cadeau qui plaît à tout le monde, car qui n’aime pas se blottir au chaud sur son sofa pour une soirée de films de Noël ?!

Où trouver - Boutique KOZY

4. Un savon à main de luxe

Le lavage des mains n’a jamais été aussi important! Offrir une magnifique bouteille de savons à mains est donc une idée de cadeau dernière minute qui plaira à tout le monde. Quelle sensation agréable de se laver les mains d’un savon doux qui sent le ciel!

Où trouver - Aesop

5. Une planche de fromage et charcuterie

Invité à une soirée chez des amis foodies? Ne cherche pas plus loin. Tu peux ébahir les autres invités avec une planche de fromages et de charcuteries assortis et artisanaux qui fera découvrir à tes amis et toi, les joies du « grazing »!

Où trouver - La Planche à fromage

6. Un ensemble de peignoir et de pantoufles

C’est un classique. Mais qui n’a pas besoin d’un peignoir confortable et de pantoufles? C’est le cadeau à la fois utile et hyper confortable qu’on est toujours heureux de recevoir, car on peut enfin dire byebye au pyjama troué et les vieilles pantoufles...

Où trouver - La Vie en Rose

7. Une carte-cadeau chez Sephora

Ton amie, ta belle-mère ou ta patronne adore les produits de beauté? Ne cherche pas plus loin : Sephora est le paradis des cosmétiques ! Qu’on soit fanatique de maquillage, de soins pour la peau ou des cheveux et de parfums, tout y est. Une carte-cadeau et le tour est joué!

Où trouver - Sephora

8. Un diffuseur d’huiles essentielles

Avec l’année stressante qu’on a tous vécu, l’aromathérapie est un joli présent à offrir pour encourager la détente. Un diffuseur d’huiles essentielles aide à dynamiser, relaxer, apaiser ou encore équilibrer ton espace de vie. On a l’impression de se trouver au spa dans le confort de chez soi!

Où trouver - Puressentiel

9. Un pull ou un T-shirt avec une citation inspirante

Pour tes proches qui sont des fashionistas, les vêtements restent leur item préféré! On adore les pulls, les chandails ou les T-shirts sur lesquels sont inscrites des citations inspirantes.

Où trouver - Boutique AKA

10. Une carte-cadeau dans une friperie de luxe

Ton amie rêve de se procurer un sac à main Louis Vuitton ou Gucci, mais son budget est vraiment trop limité? Une carte-cadeau dans une friperie de luxe tenant ces accessoires griffés haut de gamme est une idée de génie! La plupart des items de seconde main sont en très bon état.

Où trouver - LXR CO

