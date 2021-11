Les tendances bottes de l'hiver 2021-2022

Avec la première neige est tombée, il est temps de présenter les styles de bottes qui mèneront les tendances de la saison froide 2021-2022.

• À lire aussi: 5 tendances manteaux qu'on va voir partout cet hiver

Voici les tendances bottes que vous verres pendant la saison.

1. Le style 70's

Bottes droites, au genou, dans les teintes de cognac et de brun avec un talon carré. Voilà l’esprit des bottes années 70 que l’on marie avec une jupe, une robe ou si on ose, avec un mom jeans et une grosse laine.

2. Les chunky boots

Les bottes à grosse semelle que vous portez déjà avec tout continuent leur ascension. Pour l’hiver, on les aime hautes, même au-dessus du genou.

3. Les bottes tout-terrain

On veut ce type de bottes chaudes à souhait, confortables et imperméables. Les bottes à porter pour les longues balades extérieures avec arrêt dans un marché de Noël. Les bottes pour jouer dehors ont maintenant beaucoup de style sans compromettre le confort.

4. Les bottes scintillantes

Dorées, argentées, pailletées, les bottes métalliques regagnent un moment de gloire. Elles pourraient être l’élément culminant de vos habits des fêtes.

5. Les bottes blanches

On leur a fait une place dans notre garde-robe cet été et cet automne. Pour l’hiver, la botte blanche est toujours présente.

6. Les bottes de combat

Les bottes de combat donnent immédiatement un air badass à tous nos looks. Les Drs. Martens sont un classique de ce style qui ne se démodera pas. On opte pour un modèle chaud pour ne pas gâcher le tout avec les pieds gelés.

Vous aimerez aussi ces vidéos: Couple challenge: Claudie Mercier et Mathieu Pellerin

s

BFF Challenge: Zara et Zara