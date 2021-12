Les inspirations manucures pour briller jusqu'au bout des ongles à Noël

Pour les fêtes cette année, brillez de mille feux et ce jusqu'au bout des ongles. Laissez la magie s'emparer du bout de vos doigts et allez où l'imagination vous mènera.

Une manucure à la maison? On prépare ses couleurs, on se pare de bijoux, d'étampes, de collants et on prend son après-midi. En salon? On montre ces images pour un nail art réussi.

• À lire aussi: Les 6 couleurs de vernis à ongles les plus tendance de l'hiver 2021-2022

Minimalistes, ludiques ou paillettés, laissez-vous guider par ces différentes inspirations pour décorer vos ongles.

1. Le doré

L'or se taille toujours une place de choix dans nos looks festifs.

2. La manucure étoilée

Allez toucher le ciel avec une manucure stellaire.

3. Les flocons de neige

Utilisez des collants ou dessinez de jolis flocons avec un pinceau fin.

4. La manucure chandail

Les motifs et textures de nos chandails de laine préférés reproduits sur nos ongles pour les réchauffer.

5. Les ongles cannes de bonbon

Les ongles cannes de bonbon sont à croquer!

6. La manucure verdure

Guirlande, houx et sapins décoreront si bien vos mains.

7. Une touche argentée

Une manucure argentée ne laissera personne de glace.

8. L'habit du Père Noël

Le personnage à la barbe blanche prête son habit rouge pour habiller vos ongles.

9. Les paillettes XXL

L'idée ici, c'est de briller plus fort que l'étoile au haut de votre sapin.

10. Au royaume du bonhomme hiver

L'avantage du bonhomme de neige sur les ongles, c'est qu'il ne fond pas.

11. Mon beau sapin

En motif répété ou en ongle accent, le sapin est de mise cette année.

12. Toujours le rouge

La couleur classique qui s'adapte à toute occasion.

13. Le tartan

Le motif tartan est festif et il s'apprête à plusieurs couleurs.

14. Les ornements

Les ongles à dessins d'ornements iront de paire avec votre sapin.

15. Le petit renne au nez rouge

Pour une touche amusante sur vos ongles, Rudolph est tout désigné.

16. Minimaliste chic

Si vous voulez des ongles chics mais discrets, cette tendance est pour vous.

17. Le vert

Le vert évoque la nature ou encore les pierres précieuses selon la teinte choisie. Il s'adapte à toute manucure.

18. Les bijoux

Des pierres, des perles, des ajouts de fils métalliques, les ongles bijoutés feront jaser.

Les différentes idées peuvent aussi être mélangées, à vous de créer ce qui ornera vos doigts.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s