Emy-Jade et SJ Bleau collaborent pour une collection de vêtements à l’image de la TikTokeuse

Les deux influenceuses Emy-Jade Greaves et Sarah-Jade Bleau ont collaboré pour offrir à leurs fans une collection de vêtements confortables et originaux.

C’est pour la marque d’Emy-Jade, Reckless Minds, que la mini-collection créée avec SJ Bleau va sortir très bientôt.

Les deux jeunes femmes en ont fait l’annonce sur leurs comptes Instagram respectifs le mardi 14 décembre en soirée.

Là, elles ont avoué que cela faisait plus d’un an qu’elles travaillaient sur la gamme, mais que la COVID avait causé plusieurs retards. Il faut comprendre que SJ habite en Californie depuis plusieurs mois, et que Emy-Jade a passé du temps au Québec et en Floride.

La collection SJ’s Mind promet de donner un coup d'œil dans le cerveau de la star de TikTok.

Parmi les publications des deux filles, on peut voir un ensemble agencé bleu royal, un hoodie beige, un rouge, un t-shirt vert, et plus encore.

De plus, les morceaux sont écoresponsables, et faits de coton bio.

La collection Reckless Minds X SJ Bleau sera disponibles en prévente dès le vendredi 17 décembre sur le site de Reckless Minds.

Ne manquez pas ça!

