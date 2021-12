L'ex-conjoint d'Elisabeth Rioux plaide coupable à plusieurs chefs d'accusations

Mise en garde / Traumavertissement : cet article parle de violence conjugale.

C'est aujourd'hui, lundi le 13 décembre 2021, que le procès de l’ex-conjoint de la populaire femme d’affaires et influenceuse Elisabeth Rioux, Bryan McCormick, débute. Celui-ci a finalement plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation.

Bryan McCormick fait face à des accusations de voies de fait, de séquestration, de harcèlement et de méfait. Les événements seraient survenus entre novembre 2019 et septembre 2020, soit alors qu’Elisabeth Rioux était enceinte et pendant les premières semaines de vie de leur enfant.

L'accusé, qui vit désormais à Chibougamau, ne s’est pas présenté devant la juge Nancy McKenna ce matin en raison des conditions météorologiques, a indiqué d’emblée son avocat. Il a donc enregistré un plaidoyer de culpabilité sur certains des chefs portés contre lui par visioconférence. Un arrêt conditionnel des procédures a ainsi été prononcé sur les accusations d’étranglement, de séquestration, et de harcèlement.

Après une chicane durant laquelle McCormick aurait été violent, la designer de maillots de bain et de sous-vêtements a porté plainte à la police, avait-elle révélé à ses 1,6 million d’abonnés sur Instagram en novembre 2020.

C’est en réplique à une mauvaise blague que son ex a publiée sur Instagram, qui laissait entendre qu’elle aurait pu lui être infidèle, que la jeune femme de 24 ans a avoué être victime de violence conjugale.

Bryan McCormick avait alors tout nié.

La sortie publique de l’entrepreneure avait été largement relayée sur les réseaux sociaux. Plusieurs avaient salué son courage d’oser parler d’un sujet aussi délicat et personnel.

Si elle l’a fait, c’est pour sensibiliser ceux qui vivent une situation semblable.

« J’ai l’impression que je dois en parler de mon histoire de violence conjugale, parce que je sais que ça peut aider », a-t-elle récemment expliqué dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

Cette semaine, Elisabeth a révélé qu’elle préparait son témoignage en vue du procès. Elle avait alors avoué que la situation lui faisait peur, mais qu'elle voulait donner l'exemple à sa fille et à toutes les victimes de violence conjugale.

Elisabeth n’était pas présente au palais de justice ce matin. Sur Instagram, ce qu'elle avait à dire à propos de la tournure des événements :

«Ce matin, le procès s’est terminé sur une note positive pour et la communauté puisque mon agresseur a été reconnu coupable. C’est un nouveau départ pour nous aujourd’hui, nous pouvons finalement retourner à une vie normale sans cette préoccupation constante. Tout ce que j’ai fait, c’était pour ma Wolfie. Elle m’a donné la force de continuer jour après jour durant ces longues procédures pour lui assurer le meilleur futur et lui montrer que la justice peut gagner».

La sentence sera prononcée ultérieurement.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE

SOS violence conjugale: 1 800 363-9010