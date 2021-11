R.E.M. beauty, la ligne de maquillage d’Ariana Grande, est enfin disponible

R.E.M. beauty est enfin disponible. La collection de maquillage aux allures extra-terrestres est celle de nulle autre qu’Ariana Grande.

C’est le chapitre 1 de 4 de la saga intergalactique R.E.M. cosmétique et il s’intitule Ultraviolet.

Voici nos coups de cœur de la collection:

1. Les illuminateurs interstellaires

Les couleurs sont renversantes, le fini lumineux et le produit maléable.10 teintes pour jouer avec les looks, donc certaines surprenantes comme le vert et le violet.

2. Les rouges à lèvres On your collar

REM beauty

Le rouge à lèvres mat est encore un incontournable. Les teintes sont faciles à porter pour compléter un maquillage.

3. Les palettes de fard midnight shadows

REM beauty

Des classiques assortiments de couleurs offerts dans un emballage qui fait pense à une navette spatiale. Les fards ont des finis mats et chatoyants.

4. Les faux cils dream lashes

REM beauty

L'effet wow d'un look est souvent amplifié par les faux cils. On aime bien le modèle Eternally meowing.

5. Le eyeliner at the borderline

REM beauty

Ariana Grande est l'une des starlettes reconnue pour son trait d'eyeliner. On se réjouit de pouvoir reproduire le look.

6. Les fards à paupières liquides midnight shadows

REM beauty

Portés seuls ou intégrés à un maquillage complet, les fards liquides sont crémeux et attirent la lumière.

La collection complète comprend mascara, crayons à lèvres, gloss repulpant et bien d'autres produits à découvrir au rembeauty.com. Disponible dès aujourd'hui.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s