Une Montréalaise parmi les 10 TikTokeurs qui ont explosé sur la plate-forme en 2021

TikTok a dévoilé quels créateurs s’étaient démarqués lors de la dernière année. On parle ici de TikTokeurs dont la communauté a le plus pris d’expansion, pas nécessairement ceux qui ont le plus d’abonnés au total. Les voici!

Les 5 créateurs internationaux qui ont percé en 2021

Oneya Johnson de son vrai nom a connu le succès grâce à ses vidéos de réactions dans lesquelles il semble se fâcher, mais partage plutôt un message positif.

Si autant de gens suivent Koen Geven, c’est grâce à ses prouesses en tant que joueur de soccer, mais aussi à ses vidéos ASMR où il teste de l’équipement.

C’est sans grande surprise que l’arrivée sur TikTok du groupe coréen BTS fut un succès monstre! Ils partagent des clips de leurs chansons, des pratiques, et plusieurs autres moments de leur quotidien.

L’artiste maquilleuse est devenue l’une des plus suivies durant 2021 grâce à ses looks originaux, colorés et réalisés à la perfection. Son succès lui a permis de collaborer avec plusieurs stars, dont Halsey.

En très peu de temps, le jeune homme italien est devenu le créateur le plus suivi de toute la plateforme. Il a donc détrôné Charli D’Amelio et ce, grâce à son contenu pince-sans-rire où il prouve l’inutilité de certains life hacks.

Les 5 créateurs canadiens qui ont percé en 2021

@celinaspookyboo Part one taken from 96 minutes of footage. - induced sleep walking ♬ original sound - Celinaspookyboo

Cette hilarante TikTokeuse de l’Ontario a percé grâce à ses vidéos où elle partage des moments cocasses durant ses épisodes de somnambulisme. On ne sait pas ce qui nous fait plus rire entre les absurdités qu’elle commet et les réactions de son mari et son chien.

Le jeune homme de Winnipeg a connu son succès sur la plate-forme grâce à ses vidéos sur la réalité des gens qui travaillent dans le service à la clientèle. Décidément, il a croisé plusieurs «Karens» dans sa vie.

La jeune militante montréalaise d’origine inuite Shina Nova utilise ses populaires comptes de réseaux sociaux pour expliquer différentes facettes de sa culture. Elle est notamment connue pour les vidéos de chant de gorge qu’elle réalise avec sa mère.

De son vrai nom Leenda Dong, la jeune femme qui habite à Vancouver est populaire pour ses vidéos drôles et sans artifices. Elle est aussi excellente pour reproduire des tendances TikTok de façon ironique.

Né avec une maladie congénitale, Spencer a dû être amputé des deux jambes. Sur TikTok, le conférencier motivateur de profession parle ouvertement de sa réalité.

