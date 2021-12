Le look beauté des Fêtes à essayer selon votre signe astrologique

Le temps des Fêtes approche et cela signifie qu'on peut se laisser aller dans des looks festifs et même extravagants.

Inspirez-vous de votre signe astrologique pour un maquillage qui vous fera briller de mille feux!

Voici les idées desquelles s'inspirer :

1.Scorpion (23 octobre au 21 novembre) – Smoky doux

L’œil charbonneux est féroce et doux à la fois, comme les Scorpion.

2. Sagittaire (22 novembre au 21 décembre) – Glam rebelle

Les Sagittaire n’ont pas froid aux yeux et écoutent leur intuition avant tout. L’état d’esprit rebel-glam dictera votre maquillage pour les soupers du temps des Fêtes.

3. Capricorne (22 décembre au 19 janvier) – Lèvres couleur grenat

Vos lèvres rouges de la couleur de votre pierre de naissance seront à croquer pour Noël. L’attention sur la bouche permettra de laisser le reste du look plus simple, comme vous.

4. Verseau (20 janvier au 18 février) – Yeux améthyste

Les Verseau étant des créatifs et des esprits libres qui accueillent la différence, ils peuvent s’amuser avec un maquillage aux tons précieux. Ce look se veut une variante du smoky de base, aux couleurs de la pierre de naissance de février, l'améthyste.

5. Poissons (19 février au 20 mars) – Accents glacés

Un smoky dans les teintes de bleu froid et d’argent ne signifie pas nécessairement que vous êtes de glace les Poissons, au contraire! C’est un maquillage tout indiqué pour le signe d’eau que vous êtes.

6. Bélier (21 mars au 19 avril) – Lèvres rouges

Vous êtes féroces et francs, les Bélier. Un look minimaliste et une bouche rouge vif représenteront parfaitement votre côté chaleureux et votre allure chic.

7. Taureau (20 avril au 20 mai) – Paillettes bronze

Un œil pailleté bronze ne fera pas peur aux Taureau sophistiqués. En brillants XL ou paillettes scintillantes, les tons neutres sont ce qui garde le look plus terre à terre.

8. Gémeaux (21 mai au 20 juin) – Yeux étoilés

La curiosité et la créativité des gémeaux prennent vie avec des accessoires distincts pour le maquillage de soirée festif. Des petits autocollants étoilés sur ou sous ses paupières ou sur les joues deviennent un amusant sujet de conversation.

9. Cancer (21 juin au 22 juillet) – Chatoyant et glossy

Les cancers sont lumineux et laisseront cette lumière s’exprimer sur leur visage durant les Fêtes. Paillettes, fards nacrés, illuminateur et gloss effectueront le travail. Tous seront naturellement attirés vers vous.

10. Lion (23 juillet au 22 août) – Brillants XXL

Les Lion, pour être le centre de l’attention, il faut que ça BRILLE. Pas que par des fards nacrés ou paillettés, mais bien par des brillants XXL tels des confettis. Pour plus d’effet dramatique, il faut penser aux faux cils.

11. Vierge (23 août au 22 septembre) – Eyeliner saphir

Les Vierge perfectionnistes voudront le trait d’eyeliner presque coupant tellement il sera droit. Pour la touche festive, un bleu saphir comme la pierre de naissance de septembre fera tout le travail sans extravagance.

12. Balance (23 septembre au 22 octobre) – Look romantique

Les Balance sont relaxes et charmantes. La bouche bourgogne et un look romantique sont exactement ce qu’il faut pour être sexy sans être provocante.

Voyez aussi ces vidéos sur les signes astrologiques

s

s

: