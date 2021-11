Camila Cabello dévoile un nouveau tatouage sur son cou

Camila Cabello a maintenant un tatouage délicat à la nuque. La chanteuse l'a révélé sur Instagram et a expliqué l’histoire qui se cache derrière ce symbole de Mère Nature.

Discret comme tout, Camila a opté pour un simple tatouage de brins d’herbe tressés formant un cercle.

L’inspiration lui vient du livre ‘’Braiding sweetgrass’’ par Robin Wall Kimmerer, qui a changé sa vision des choses. Ce livre parle de la sagesse indigène et des vertus des plantes et de la nature.

Dans sa publication Instagram, Camila explique l’étymologie du mot écologie, mot dérivé du Grec ‘’oikos’’, qui signifie maison.

Elle indique : ‘’ Le livre m’a appris à propos de la réciprocité, de la sagesse et du cadeau qu’est Mère Nature, et quand nous prenons soin de la Terre, nous prenons soin de nous-même. Toute attention bienfaisante et positive est mutuelle’’.

Son tattoo est une œuvre toute délicate et discrète de l’artiste kanenavasard de Los Angeles.

C’est le 3e tatouage connu de la chanteuse de Havana. Elle a les mots it’s a mystery en lettres attachées sur un doigt et un matching tattoo avec le beau Shawn Mendes qui indique Señor et Señorita.

