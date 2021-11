Rafaëlle Roy et Joffrey Charles quittent le Québec pour aller déménager ailleurs

Rafaëlle Roy et Joffrey Charles quittent le Québec. C’est un déménagement important pour les deux chanteurs qui ont ensemble une fille, Maya, et qui seront parents d’un deuxième enfant attendu à Noël prochain.

• À lire aussi: La famille de Rafaëlle Roy et Joffrey Charles s'agrandit

C’est Joffrey qui en a fait l’annonce sur sa page Instagram avec l’image d’une maison en construction entourée d’arbres et des icônes représentant la petite famille. Plusieurs ont tenté de deviner où se trouvait la construction. C’est finalement dans les stories du musicien que la réponse a été donnée.

En effet, ils font construire une maison près de Casselman en Ontario! Joffrey a expliqué que ce grand changement d’environnement est rendu possible grâce à une opportunité de la compagnie de son père. La maison se trouve tout près des parents de Joffrey, ce qui permettra aux grands-parents de visiter les petits-enfants.

Joffrey et Rafaëlle continueront de faire de la musique. Faire la route jusqu’à Montréal ne leur fait pas peur.

La grande question est celle de leur couple. Rafaëlle et Joffrey avaient annoncé leur rupture en juillet dernier. Ils restent évasifs sur le sujet, mais plusieurs indices, dont ce déménagement et plusieurs photos partagées, permettent de croire qu’ils sont de retour ensemble. On leur souhaite du bonheur dans cette nouvelle aventure.

