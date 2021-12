Découvrez la tendance capillaire des cheveux liquides

Combien de temps avez-vous passé à regarder des vidéos de chevelures ultra-brillantes bougeant dans la lumière, dans les dernières semaines? Ces vidéos sont particulièrement satisfaisantes à regarder et l'une des tendances capillaire phares de 2022.

En effet, les cheveux ultra-glossy qui reflètent la lumière sont partout sur Instagram et Tik Tok. On peut penser entre autres à Kim Kardashian, Dua Lipa et Hailey Bieber qui affichent des tignasses brillantes de santé. Voici comment arriver au même résultat.

La tendance de cheveux «liquide» est une variante plus saine de celle des années 2000, où l'on brûlait notre chevelure au fer plat pour obtenir un effet plus que droit. La finition est à mi-chemin entre un brushing du salon et un lissé savamment opéré. Il y a du volume et un mouvement qui rappelle la surface de l’eau.

Ce qui est génial avec cette tendance, c’est qu’elle est réalisable sur tous les types de cheveux, incluant les plus bouclés. Sur cheveux longs, ça sera envoûtant. Sur coupes carrées, le look sera particulièrement chic et donnera du caractère.

Comment obtenir une tête au mouvement hypnotisant? Avec un traitement à la kératine en salon pour une tête de star. Certains offrent même des options de traitement végane.

C’est aussi possible de recréer l’effet à la maison en suivant des étapes précises pour un cheveu souple et brillant.

On commence par un shampoing disciplinant, un revitalisant et un masque nourrissant. Avant de sécher sa crinière, on prévoit un spray thermo-protecteur.

Viennent ensuite séchage et lissage, sans surutiliser le fer pour que les cheveux ne soit pas totalement à plat.

En touche finale, un produit de finition anti-frisotti et qui donnera de la brillance à chaque mèche.

La chevelure liquid-hair sera remarquée lors de vos réunions entre amis pour Noël, les partys de fin d’année ou lors d’une sortie à deux.

