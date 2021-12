Les fans pensent que Nina Dobrev sera dans Stranger Things 4 et voici pourquoi

Nina Dobrev de The Vampire Diaries a partagé une bien curieuse photo sur Instagram, laissant entendre qu’elle serait de la distribution de Stranger Things.

En effet, la jeune femme a partagé une photo d’elle, debout devant l’école secondaire de Hawkins, la ville fictive de Stranger Things.

Elle a accompagné le cliché de la phrase «Stranger Things have happened...», un jeu de mot sur le titre de la série voulant dire «Des choses plus étranges ont eu lieu».

La photo semble bel et bien prise sur le plateau de tournage de la saison 4 de la populaire série Netflix qui sortira à l’été 2022.

Le tournage a eu lieu au printemps 2021 à Atlanta en Géorgie. Difficile de savoir si Nina y était puisqu’elle a obtenu un rôle, ou pour une autre raison.

Une recherche rapide sur sa page IMDB révèle qu’elle n’a pas eu d’autres tournages à Atlanta dans les dernières années.

Elle pourrait avoir simplement rendu visite au plateau puisqu’elle est aussi dans la famille Netflix grâce à sa comédie romantique de Noël, Love Hard.

En attendant l’été 2022, on va continuer de rêver à voir les mondes de The Vampire Diaries et de Stranger Things fusionner! À suivre...

