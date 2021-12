Découvrez la couleur de votre aura selon votre signe astrologique

Si l’astrologie et l’ésotérisme t'intéressent, tu as probablement déjà entendu parler de l’aura. Ce halo de couleur invisible à l’oeil nu qui émane de chaque personne en dirait long sur notre personnalité et nos émotions.

Le concept ésotérique de l’aura se résume à un halo de lumière d’une certaine couleur qui rayonnerait autour du corps d’une personne qui serait la manifestation d'un ou plusieurs champs d'énergie. Certains endroits prétendent être capables de photographier l’aura.

Sur TikTok, on nous propose quelques techniques pour découvrir nous-mêmes sa couleur.

Premièrement, on peut mettre sa main (ou autre partie du corps) devant un mur blanc à la lumière du jour, puis la fixer sans (trop) cligner ses yeux jusqu’à ce qu’on voit apparaître un halo de couleur.

Sinon, on peut mettre notre caméra de téléphone en mode selfie et se mettre dos à un miroir. On zoome alors vers le reflet de notre cellulaire, jusqu’à ce qu’on voit une couleur apparaître.

Si vous connaissez déjà la teinte de votre aura, sachez que chaque signe astrologique est associé à une autre couleur. Avec cette information en main et votre carte du ciel, cela permet donc de savoir quelles parties de votre personnalité sont dominantes. Si, par exemple, votre Lune est en Bélier et que votre aura est rouge, cela pourrait donc indiquer que vous êtes une personne particulièrement émotive.

Voici donc les couleurs d’aura associées aux signes astrologiques :

Bélier - Rouge vif

Sans grande surprise, le signe de feu qu’est le Bélier est associé à une couleur enflammée. On l’associe à la passion, la sexualité, l'agressivité, la compétition et la volonté, des qualités typiques du Bélier!

Taureau - Vert forêt

Amoureux de la nature, le Taureau est représenté par cette couleur réconfortante. Elle symbolise la guérison, le fait de voir le meilleur chez les autres et aussi d’avoir une attitude terre-à-terre.

Gémeaux - Jaune

Le Gémeaux se révèle au travers de cette teinte lumineuse qui rend de bonne humeur. Le jaune représente l’optimisme, le côté joueur et l’enthousiasme qu’une personne peut ressentir face à la vie.

Cancer - Rose

Il n’est pas surprenant que le Cancer soit symbolisé par le rose. Cette teinte représente bien sûr l’amour, la compassion, l’affection et l’empathie qu’on retrouve chez une personne de ce signe.

Lion - Rouge orangé

Cette couleur vibrante qui capte l’attention convient à merveille au Lion et à son énergie contagieuse. L’aura orangée représente la confiance en soi et aussi le désir de réussir du Lion.

Vierge - Bleu royal

En tant qu’intello du zodiaque, il est logique d’associer le signe de la Vierge à cette couleur majestueuse. Elle représente, oui son côté sérieux, mais aussi sa grande logique et son sens de l’organisation.

Balance - Turquoise

La combinaison parfaite du bleu et du vert correspond à l’harmonieux signe de la Balance. Elle est associée au calme et à la diplomatie de la personne Balance, et aussi son grand cœur.

Scorpion - Indigo

Mystérieuse et parfois sombre, l’aura du Scorpion se dévoile à merveille dans cette teinte rare. Elle représente les émotions profondes, la sensibilité, l’intuition, la sagesse et l'honnêteté de ce signe.

Sagittaire - Orange vibrant

Le Sagittaire est un signe aventurier qui n’a peur de rien. Il est donc associé à une teinte tout aussi audacieuse qui représente la créativité, la persévérance, la soif de savoir et la confiance.

Capricorne - Rouge foncé

La détermination du Capricorne est bien représentée par un rouge profond. Cette teinte représente la résilience d’une personne qui peut passer au travers de toutes les épreuves grâce à sa débrouillardise.

Verseau - Vert lime

Le vert lime serait la couleur la plus apaisante de toutes, on l’associe donc au Verseau, un signe qui sort de l’ordinaire. La teinte représente aussi la capacité à inspirer le changement pour le mieux.

Poissons - Violet

Un aura violet indique une tendance à rêver éveillé et à avoir une excellente vision artistique. Elle est donc associée au Poissons, ce signe intuitif qui a une imagination vive.

