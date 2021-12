Emy-Jade a subi une augmentation mammaire et dévoile tous les détails

L’influenceuse Emy-Jade Greaves s’est confiée sur sa récente augmentation mammaire et a documenté son expérience sur Instagram.

C’est dimanche le 5 décembre que la jeune femme a subi l’opération à laquelle elle pensait depuis longtemps.

La soirée même, elle s’est confiée à ses abonnés, expliquant qu’elle avait adoré son expérience avec le médecin de son choix, Docteur Eric Bensimon situé à Montréal.

Emy-Jade a avoué que sa plus grande crainte était que le résultat ne soit pas naturel, mais qu’elle a été conseillée de façon adéquate.

L’opération a duré environ 40 minutes et, à part un petit mal de cœur au réveil, l’influenceuse a indiqué se sentir assez bien. Elle a catégorisé sa douleur d’un 3/10.

Le lendemain de la chirurgie, Emy-Jade a pris le temps de répondre aux questions de ses abonnés alors qu’elle se reposait.

Elle a d’abord expliqué qu’elle vivait avec ce complexe depuis longtemps et que, nue, elle avait toujours le réflexe de cacher ses seins. C’est ce à quoi elle voulait remédier en optant pour la chirurgie.

Sous les conseils de Dr. Bensimon, Emy-Jade a choisi des implants en gel silicone de 300CC à profil modéré plus. Ceci correspond environ à augmenter d’une taille et demie de bonnet. Elle aurait donc passé d’un 32A à un C.

Au sujet de sa cicatrice, Emy-Jade a expliqué que celle-ci se trouverait sous le sein, dans le pli, et ne mesurerait que 3 cm.

Finalement, Emy-Jade a dévoilé que le tout lui a coûté 9800$, ce qu’elle a décrit comme un investissement.

On lui souhaite une bonne convalescence!

