5 idées coiffures faciles pour cheveux détachés qui vous donneront du style

Vous attachez toujours vos cheveux et arborez les mêmes coiffures jour après jour? Cessez! Détachez vos cheveux et laissez-les se poser et briller. C’est aujourd'hui que ça se passe.

Croyez-nous, vous n'attacherez plus jamais vos cheveux après avoir testé ces cinq coiffures qui permettront à vos cheveux de voler la vedette et d'attirer l'attention qu'ils méritent. Vous n'aurez même pas besoin de sortir le fer! Vous prendrez simplement un congé bien mérité du fameux élastique à cheveux et pourrez aborder une belle chevelure en un rien de temps.

Voici cinq coiffures qui mettent à l'honneur les cheveux détachés!

Pour commencer, ajoutez de la souplesse aux cheveux à l'aide d'un traitement

Vous avez les cheveux trop épais et difficiles à coiffer? Vous sentez qu’ils vous encombrent? Vos mèches sont rebelles? Pas étonnant que vous aimez les garder attachés! Pensez à utiliser un traitement nourrissant qui vient ajouter de la légèreté et de la douceur aux cheveux. Votre tignasse sera immédiatement douce, plus légère et beaucoup plus malléable.

Traitement sans rinçage Light as a feather par Hairitage - 12$

Soin capillaire à l'acide hyaluronique antifrisottis chez The Inkey List -12$

1. Les pinces

La majorité des personnes qui préfèrent porter leurs cheveux attachés plutôt que détachés expliquent ce choix par le fait qu’elles détestent avoir des cheveux dans le visage. Ne partez pas en peur, puisque nous détenons la solution à ce problème. Pensez à mettre deux pinces massives ou décoratives dans les sections supérieures de vos cheveux afin de dégager votre visage. Vous ne remarquerez même pas qu’ils sont détachés.

Barrettes feutrées chez Simons - 10$

via simons

Pinces papillon chez Amazon - 13$

via amazon

2. Les minuscules tresses

Dignes d’une vraie princesse de Game of Thrones, les tresses viennent simplifier la vie et dompter les mèches rebelles qui cadrent le visage. Attachez la partie supérieure de vos cheveux avec une pince, tressez minutieusement vos deux mèches avant, et le tour est joué.

3. Le foulard en satin

En plus d’ajouter un côté rétro à nos looks, le foulard en satin pour cheveux est la solution parfaite pour ces matins pressés où nos cheveux ne sont pas la priorité. Ces foulards sont super populaires en ce moment et, surtout, accessibles. Vous trouverez tout plein de modèles aux motifs différents et à des prix abordables.

Foulard à cheveux Ellie chez Urban Outfitters - 14$

VIA URBAN OUTFITTERS

4. La passe classique

Cette coiffure fait très Blair Waldorf. Cette icône fictive de la mode approuverait sans contredit le bandeau qui accompagne cette coiffure simple et sophistiquée.

Passe à cheveux avec nœud chez H&M -13$

5. Camouflez vos mèches rebelles à l'aide de ce truc!

Cette coiffure sauve des vies! Prenez deux mèches de cheveux à l'avant de votre visage et venez les attacher sous vos cheveux à l'aide d'un élastique transparent. Ensuite, détachez vos cheveux pour camoufler le petit élastique. Complétez la coiffure avec un fixatif haute tenue. Votre visage sera ainsi dégagé et libéré des mèches qui encombrent!

Fixatif lumineux par Morrocannoil - 28$

