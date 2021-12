Toutes les stars adoptent cette tendance pantalon originale

Ça n’est pas d’hier que le pantalon à fentes fait son chemin dans les défilés de mode. La fente à la cheville serait de retour depuis 2019, autant dire que c’est déjà dépassé. Mais au contraire, si on en parle plus que jamais aujourd’hui, c’est parce que les mannequins et avant-gardistes de la mode ont été vues avec cette tendance récemment.

Portée en athleisure, en mode professionnel ou sur un jean, la fente a juste ce qu’il faut pour se démarquer et élever d’un cran son look.

On a pu le remarquer ici chez nos influenceuses québécoises. Par exemple, Noémie Lacerte a adopté le look pour une sortie avec ce pantalon noir à fentes au devant.

Pour celles qui ne jurent que par les leggings, la tendance a été aperçue sur Gigi Hadid et ça donne envie de reproduire le look.

Évidemment, on ne peut parler de tendance sans parler de Hailey Bieber.

Elle porte la tendance dans différentes coupes et ce, souvent avec des vestons , les pièces favorites de la mannequin.

Reproduisez le look:

1. Le Legging effet cuir à fente, 49$ chez Simons

Twik / Simons

ACHETER ICI

2. Jean à fente, 69$ chez Simons

Icône/ Simons

ACHETER ICI

