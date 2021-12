5 chandails chauds et québécois à offrir à ceux qu’on aime

Vos proches et vous continuez de vous habiller en mou? Donnez-leur une bonne raison de le faire en leur offrant un de ces chandails chauds d'artistes québécois. Promis, ça sera leur favori.

Voici 5 chandails chauds à offrir cette année.

Gold Heart Club X Billie / Alexandra Morin

Le 1er décembre dernier, Billie et l’illustratrice Alexandra Morin de Gold Heart Club lançaient le chandail Pas de lumière sans ombre. En plus d’être douillet et bienveillant à souhait, il est pour une bonne cause. 5$ de chaque chandail vendu est donné à Tel-jeunes. À offrir pour une bonne dose d'amour.

Pony Émotions infinies

Le hoodie à donner à ton amie de toujours en guise de symbole de votre amitié. Émotions infinies est la marque de vêtements de l’artiste au style unique Pony. Les deux fleurs s’arrosent l’une et l’autre pour grandir ensemble. C’est beau!

Petite Gazelle Atelier

Ça dit tout. Petite Gazelle atelier offre une multitude de produits à messages les plus loufoques les uns que les autres et on s'y reconnaît. À offrir à la première personne qui t’est venue en tête en lisant la phrase.

Atelier Oxymore

Celui-là est pour les passionnées d’astrologie. Tiré de Arcana, deuxième collection d'Atelier Oxymore, L’impératrice – fleurir à jamais est pour celles qui s’épanouissent dans les projets qui leur tiennent à cœur.

Tellement moi design / Etsy

Tellement moi design propose sur sa boutique Etsy des chandails qui représentent toute la famille, dont la fanatique d'Harry Potter. À donner à celle qui écoute les films chaque année sans faute.

