La «bixie» est la nouvelle coupe de cheveux qu’on voit partout sur Instagram

Si vous avez toujours voulu essayer une coupe courte sans jamais avoir osé, la bixie est peut-être pour vous.

Cette nouvelle coupe de cheveux edgy qui a pris d’assaut les réseaux sociaux est le mélange parfait entre la pixie, le bob et le mullet.

La bixie est donc plus courte que le bob: elle est coupée juste au-dessus de la mâchoire. Elle se distingue par son dégradé intense qui la rend très mince à l’étage du dessous, et plus volumineuse au-dessus de la tête.

C’est la longueur du bob parisien, mais sans la lourdeur de l’épaisseur qui vient avec ce look. On adopte plutôt la légèreté du mullet et du shag.

En octobre dernier, l’actrice Florence Pugh a adopté cette coupe.

Depuis plusieurs autres stars et cool girls d’Instagram ont fait de même.

La bixie peut être portée peignée vers l’arrière avec un peu de gel pour un look encore plus edgy.

Elle peut aussi être coiffée de façon à lui donner encore plus de volume, ou encore la raidir pour un look plus classique.

Pour éviter que votre bixie se transforme en coupe Karen, évitez l’asymétrie.

Les options sont infinies!

