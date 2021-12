Queenie Clément de Star Académie annonce qu'elle est enceinte

Les félicitations sont de mise, car Queenie Clément, demi-finaliste de la toute dernière édition de Star Académie, a annoncé qu’elle était enceinte!



En effet, la dynamique chanteuse a fait ce mardi la grande annonce sur ses réseaux sociaux. Elle a partagé une magnifique photo de son ventre rebondi sur sa page Instagram, accompagnée de son époux, Carl. Il s’agit du premier enfant du couple.

Queenie a aussi profité de sa tribune pour écrire un long et beau message à ses abonnés. Elle y mentionne qu’elle voulait annoncer la bonne nouvelle uniquement lorsque son mari et elle seraient prêts, elle remercie donc ceux qui étaient au courant de leur discrétion.

Voici ce qu'elle avait à dire :

«Mon mari et moi sommes très heureux de vous annoncer que nous sommes maintenant des futurs parents !!!! À notre famille, nos amis et nos collègues qui savaient, merci d'avoir gardé notre secret et de soutenir mon mari et moi. Nous vous aimons et vous apprécions ❤️

À tous ceux que j'ai vus ces derniers mois, les équipes de production, mes amis de Star Ac, mes collègues musiciens et des supporters incroyables... SURPRISE !!!! Nous voulions partager la nouvelle avec vous tous, mais seulement lorsque nous étions prêts. Vous devez être d’accord que j’ai bien caché mon ventre 🤣

Ce parcours n'a pas été facile. Le fait que je sois TOUJOURS capable de performer et de créer musicalement est une bénédiction de Dieu. La musique qui est sortie de cette expérience n'est rien de ce que vous avez entendu de moi auparavant et j'ai hâte de la partager avec vous tous !

Je suis maintenant une épouse, une chanteuse et une mère ! #NouvelleAnnéeNouveauMoi»



On félicite la future maman et son mari!

