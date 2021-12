La rétrograde de Neptune se termine enfin et voici ce que ça veut dire pour votre signe

On connaît tous les effets de la phase rétrograde de Mercure, mais saviez-vous que la planète des rêves et illusions, Neptune, était en rétrograde depuis juin?

En effet, Neptune a entré sa période de rétrograde le 25 juin 2021, et celle-ci se termine le 1er décembre. Durant cette phase, plusieurs d'entre nous se sont sentis confus et déboussolés. Tout va enfin prendre son sens le 1er décembre!

La planète des rêves étant en rétrograde dans le signe le plus rêveur, le Poissons. Neptune est aussi la planète des illusions, et lorsqu’elle fait marche arrière, on ressent un «reality check».

Il se peut que durant les derniers mois, vous ayez vécu une période de réalisations personnelles et de travail sur soi. À la conclusion de tout ceci, vous saurez enfin où mettre de l’énergie pour guérir et passer par-dessus un trauma.

Voici donc comment la rétrograde de Neptune aura affecté chaque signe :

Bélier

Que ce soit bouger, méditer, écrire dans un journal intime, vous avez peut-être perdu une bonne habitude qui vous fait vous sentir bien. Heureusement, la brume se lève à partir du 1er décembre et vous retrouverez l’énergie de reprendre le tout.

Taureau

Si vous ressentiez de l’incertitude à propos de l’une de vos relations, tout va se clarifier bientôt. Que ce soit dans votre couple, une amitié, avec un membre de votre famille ou autre, la connexion qui semblait affaiblie est sur le point de revenir comme avant.

Gémeaux

Si votre motivation et votre créativité étaient plutôt absentes dans les derniers mois, ne vous inquiétez pas, c’est sur le point de se replacer. La sensation du syndrome de la page blanche ou encore de n’avoir aucune bonne idée tire à sa fin!

Cancer

La spiritualité est une quête qui peut prendre du temps, et il se peut que vous ayez perdu un peu de vue vos buts à ce niveau. Vous allez voir plus clair dès le 1er décembre et cela va vous aider à vous aligner.

Lion

Si vous aviez l'impression de ne pas être en mesure d’atteindre l’un de vos buts dans les derniers mois, sachez que la rétrograde vous ralentissait. Lorsqu’elle sera terminée, vous allez enfin recevoir l’aide (financier ou autre) que vous attendiez.

Vierge

Votre vie amoureuse a peut-être été négligée ces derniers temps, ou vous ne vous sentiez peut-être pas trop disponible pour l’autre. Ce temps est révolu, et vous serez encore plus créatif que jamais pour vous connecter avec votre partenaire!

Balance

Si votre santé vous inquiète depuis quelque temps, la situation va s’améliorer bientôt. Que ce soit trouver le bon professionnel pour vous aider ou encore une technique de relaxation, de meilleurs jours arrivent!

Scorpion

L’énergie de Neptune peut vous affecter plus profondément, allant même jusqu’à jouer avec votre humeur. Dès le 1er décembre, vous retrouverez l’envie d’avoir du plaisir et de prendre la vie moins au sérieux.

Sagittaire

Si votre vie familiale ou à la maison vous semblait plutôt instable dans les derniers mois, c’est sur le point de changer. Vous allez retrouver votre sens de sécurité chez vous, au lieu de tenter de le trouver ailleurs.

Capricorne

Durant cette période de rétrograde, vous avez peut-être vécu plusieurs chicanes ou malentendus avec les autres. Votre communication était affectée, mais vous serez en mesure d’exprimer clairement vos besoins bientôt.

Verseau

Que ce soit au travail ou dans vos projets personnels, il se peut que vos finances aient été moins favorables durant les derniers mois. Le tout va se replacer très bientôt et vous aurez plus de lousse!

Poissons

Puisque cette rétrograde s’est déroulée dans votre signe, il se peut que vous ayez été d’autant plus affecté. Vous allez retrouver dès le 1er décembre votre capacité à rêver et votre motivation à réaliser ces buts, même les plus fous!

