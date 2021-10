Voici tout ce que l’on sait sur le conflit entre Zayn Malik, Gigi Hadid et Yolanda Hadid

Jeudi 28 octobre en fin de journée, plusieurs médias commençaient à rapporter un conflit majeur chez les Hadid-Malik. L’interprète de Pillow Talk, Zayn Malik, aurait eu une altercation avec sa belle-mère Yolanda. Voici tout ce que l'on sait sur le sujet.

La relation de Zayn et Gigi

Le couple Hadid-Malik mène une relation instable mais passionnelle depuis 2015, se séparant à quelques reprises. Tout semblait aller mieux il y a plus d’un an quand ils ont annoncé qu’ils allaient devenir parents de la petite Khai. Depuis sa naissance, ils préservent son anonymat le plus possible.

Ce serait toutefois terminé pour le couple de Gigi et Zayn qui étaient très couplegoals sur les tapis rouges. Ils se seraient laissés il y a quelques mois et plusieurs soupçonne que cette rupture serait liée à une dispute violente entre Zayn et Yolanda, la mère de Gigi.

La dispute entre Yolanda, Gigi et Zayn

Le site à américain TMZ rapportait que plusieurs charges auraient été déposées contre Malik, il y a de cela quelques mois, à la suite d’une altercation violente qui aurait eu lieu entre Yolanda et Zayn, dans la maison de Gigi, en Pennsylvanie. En effet, selon les documents de la cour obtenus par TMZ, Malik aurait poussé Yolanda sur un meuble et lui aurait crié des insultes. Il aurait aussi appelé Gigi Hadid, à Paris au moment de ces faits, pour lui déverser un flot d'insultes également. Zayn a été condamné à une probation de 90 jours pour chaque chef d'accusation, totalisant 360 jours. Il doit également suivre un cours de gestion de la colère et un programme de sensibilisation à la violence domestique. Il ne doit avoir aucun contact avec Yolanda ou l'agent de sécurité qui était sur place au moment des faits allégués.

Zayn Malik s’est exprimé sur son compte Twitter « Comme vous le savez tous, je suis une personne privée et je veux vraiment créer un espace sûr et à l'abris des regards où ma fille puisse grandir. J’ai accepté de ne pas contester les accusations découlant d’une dispute que j’ai eue avec un membre de la famille de ma compagne qui est entrée dans notre maison alors qu’elle était absente il y a plusieurs semaines ». Zayn tient mordicus à un point : « C’était, et cela devrait rester une affaire privée ».

Gigi Hadid a également fait une sortie publique concernant cette affaire, indiquant qu'elle se concentrerait sur le bien-être de Khai et de respecter sa vie privée. Yolanda Hadid n'a toujours pas répondu aux nombreuses questions des journalistes.

