10 destinations voyage des influenceuses québécoises cet automne

Les influenceuses québécoises recommencent peu à peu à voyager et partagent leurs périples avec leurs abonnés à travers quelques photos prises lors d’un magnifique coucher de soleil sur la plage, accompagnées d'éléphants en safari ou avec la magnifique architecture d’un bâtiment d’un autre pays.

Voyez 10 endroits où les personnalités québécoises passent l’automne 2021:

1. Lucie Rhéaume au Costa Rica

Lucie Rhéaume s'offre une pause de travail et de technologie avant le rush de fin d'année (La collection Work Attire de Girl Crush Gang sort jeudi 28 octobre!). Elle profite de l'une de ses destinations favorites, soit le Costa Rica.

2. Gloria-Bella à Hawaii

Gloria-Bella semble totalement inspirée par l'environnement hawaïen. «Venir à Hawaii était l’un de mes plus grands rêves. Si seulement vous saviez comment cet endroit m’appelle depuis des années pour sa nature, sa culture et pour son énergie», peut-on lire sur son Instagram. On est inspiré.es aussi!

3. Catherine Paquin en Tanzanie

La lumineuse Catherine Peach Paquin est en Tanzanie pour y vivre des émotions comme nulle part ailleurs. Un safari avec des éléphants? Le rêve!

4. Lisa Homsy dans l’Ouest canadien

L'influenceuse Lisa Homsy est celle à suivre pour l'inspiration voyage. Après le Mexique, elle se trouve dans l'Ouest canadien, à Banff.

5. Sarah-Jade Bleau à Las Vegas

La vedette TikTok se trouve actuellement à Las Vegas au Electric Daisy Carnival. Preuve que les festivals reviennent!

6. Noemy Petit en Espagne

Noemy a pu profiter des paysages, de la nourriture et de la chaleur d'Ibiza en Espagne au courant de l'automne.

7. Claudia Tihan au Mexique

La plage, le soleil, les palmiers ont tous fait partie de l'automne de la mannequin Claudia Tihan grâce à son voyage au Mexique, à Tulum.

8. Cam DS à Vancouver

Un premier voyage depuis 2020 pour Cam DS qui visite Vancouver. Le Canada est tellement grand!

9. Noémie Bannes à Los Angeles

Noémie est allée rejoindre son amie Shanie Blais qui est installée à Los Angeles pour sa carrière en danse. Un moment d'évasion idéal pour profiter du soleil.

10. Noémie Marleau et Stacy Gianno en Grèce

Les deux amies et leurs copains ont tous été dans le magnifique décor de la Grèce pour célébrer une année complète d'amitié. Le paysage est époustouflant.

Bon voyage!

