Voici les 10 tendances skincare qui seront partout en 2022

Pour plusieurs, la pandémie fut un moment parfait pour prendre soin d’eux-mêmes et de se découvrir une passion pour le skincare.

En effet, avec TikTok et l’accès à tellement d’experts, on a pu tester une foule de nouvelles techniques et nouveaux produits. Du Gua Sha à la glace en passant par l’exfoliation chimique, cale peut devenir trop.

En 2022, on cherche à simplifier notre routine et à opter pour une version épurée de tout ce qu’on a appris en 2021.

Voici donc les 10 tendances soin de la peau à surveiller en 2022 :

1. La douceur

Si vous n’avez pas irrité votre peau une seule fois cette année avec un Rétinol trop fort ou l’abus d’un masque nettoyant, vous êtes chanceux! L’irritation peut se manifester sous la forme de rougeurs, plaques de sécheresse ou encore poussées de boutons.

En 2022, on opte pour des ingrédients doux et calmants pour éviter ceci! On utilise les agents actifs plus forts à petite dose.

2. Le minimalisme

Dans le même ordre d’idée, la tendance sera aux routines simples en 2022. Au lieu d’avoir 15 étapes et 30 produits différents, on ne garde que nos soins favoris qui fonctionnent pour notre type de peau.

3. La fermentation

Cela peut paraître étrange d’associer le mot fermentation à nos soins de la peau, mais c’est pratique courante en Asie depuis des années! Selon les experts, les ingrédients fermentés dans les soins leur donneraient une plus longue durée de vie. De plus, ce sont des ingrédients efficaces, hydratants, et antioxydants!

Essence anti-pollution au Kombucha de Fresh, à partir de 45$

4. Le glow intense

La peau bien hydratée et brillante de santé est tendance depuis un moment déjà, mais en 2022, on se transforme en beigne glacé. En plus d’adopter des textures crèmeuses dans notre maquillage pour obtenir ce look, on peut aussi se procurer des brumes lumineuses et des essences hydratantes dans nos soins de la peau.

Brume lactée rosée du matin de Patrick Ta, 50$

5. La protection contre la lumière

Bien que la science ne soit pas encore claire à ce sujet, plusieurs personnes s’inquiètent des effets de la lumière bleue sur leur peau. En plus de se protéger avec un FPS, il est possible d’en dénicher qui protègent aussi contre tous les types de rayons lumineux.

Brume lumière bleue de Omy Laboratoires, 35$

6. La gestion du stress

Après le traumatisme collectif que nous avons vécu durant la pandémie, plusieurs ont remarqué les effets nocifs du stress sur leur peau. La tendance est donc aux méthodes holistiques pour avoir une belle peau! On pense notamment à dormir assez, boire beaucoup d’eau, méditer et plus encore.

7. Les micro-traitements

Une autre chose que la pandémie nous a apprise, c’est de couper dans les dépenses comme certains traitements en salon. En 2022, les experts s’attendent à ce que plusieurs troquent leurs rendez-vous chez l’esthéticienne pour des mini traitements maison. Plusieurs vont donc s’équiper d’un Gua Sha, un rouleau de quartz, ou d'autres outils faciles à utiliser.

8. Le FPS en mousse

Ceux qui ont la peau grasse ou les pores de peau congestionnés peuvent ne pas aimer la sensation d’une crème solaire sur leur visage. La dernière innovation est le FPS en mousse! Plus légère et confortable sur le visage, on risque de voir cette formule de plus en plus.

Mousse avec protection solaire FPS 20 de Evy Technology, 36,25$

9. Le recyclage alimentaire

Les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux cosmétiques bio, véganes et écoresponsables. En 2022, cela dépasse le fait d’avoir un emballage fait de matières recyclées! On prédit que plusieurs compagnies vont commencer à inclure des ingrédients recyclés de l’industrie de la nourriture. Par exemple, des feuilles d’olives qui ne servent pas à la production d’huile d’olive, ou encore ce qui reste des graines de cacao après avoir fait du chocolat.

Masque hydratant de Circumference, 80$

10. La vitamine E

En 2021, on a énormément entendu parler de Vitamine C, acide hyaluronique et Rétinol. En 2022, c’est le tour d’un autre antioxydant tout aussi efficace, la Vitamine E! Particulièrement efficace pour les peaux sèches, cette vitamine fonctionne à merveille en duo avec la vitamine C. Elle est inflammatoire et calmante et fera des miracles pour les peaux sensibles aussi.

Sérum-huile à la vitamine E de The Body Shop, 30$

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s