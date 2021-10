6 imprimés qui mèneront le bal pour la saison froide 2021-2022

Le rythme est donné pour les tendances automne-hiver 2021-2022! Après les pièces à avoir absolument pour la saison froide et les couleurs à adopter, découvrez les imprimés les plus tendance du moment. Et bonne nouvelle: vous êtes probablement déjà adeptes de ceux-ci!

Voici les imprimés en vogue pour la saison froide.

1. Le léopard

Il va il vient, le léopard n’est jamais bien loin. L’imprimé félin se porte en touche discrète sur une paire de bottillons, une ceinture ou même une tuque pour se réchauffer cet hiver. Il peut aussi être pièce maitresse de notre look, en robe ou en pantalon. L’avantage, c’est que vous avez probablement déjà cet imprimé dans votre garde-robe.

2. Les carreaux

Chanceuses nous sommes au Québec, les carreaux nous gardent au chaud depuis des lustres. Surchemise, flanelle, manteaux, l’imprimé revient chaque saison pour le plus grand bonheur de nos looks du jour. En plein dans la tendance cabincore, vue sur TikTok!

3. Le patchwork

Patchwork. Le mot CRIE les années 90 et 2000 et nous en sommes ravies. Il est présent dans des teintes monochromes, pour un aspect sophistiqué, en version jean ou en différents imprimés colorés pour un look éclaté. Robes, jeans, manteau? Toutes les options sont possibles avec cet imprimé audacieux.

4. Le jacquard

Petits, on n’était pas très fans de ses motifs d’après-ski. Maintenant, on en fait les reines de nos habillements d’hiver. Les grosses laines avec motif jacquard seront vos alliées des soirées de jeux entre amis, après une sortie de neige aux glissades. À porter sous une surchemise à carreau pour la totale au chalet. Le jacquard peut aussi se faire plus chic avec un pantalon ou une jupe en imitation cuir.

5. Les petites fleurs

Les motifs de fleurs trouvent leur place à longueur d’année. L’imprimé a été le cœur de nos robes et jupes d’été mais maintenant que le froid est installé, on combine nos pièces fleuries avec une grosse laine et des Doc Martens. On peut aussi retrouver l’imprimé de fleurs dans nos kits de mou pour un moment cozy-chic!

6. Le psychédélique

Ce motif abstrait nous a plu dès son apparition au milieu de l'été. Il poursuit son ascension au sommet des tendances sur les pulls, jupes, sacs et bien plus.

Voici quelques morceaux tendance à vous procurer.

Notre plus grand bonheur? Les différentes tendances d'imprimés se marient bien. À vous de jouer!

