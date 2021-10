Ce «hack» pour casser ses Dr. Martens devient viral

Ah, les Dr. Martens, ces bottes que l’on porte avec tout, ces indémodables qui nous confèrent un look rebelle. On leur voue un culte, mais l’histoire d’amour peut vite déchanter lorsqu’on a mal aux pieds dès les premières utilisations.

Plusieurs sites offrent une panoplie d’astuces pour «casser» nos bottes adorés. Un truc retient toutefois l’attention des internautes depuis quelques semaines: les mettre au congélateur!

L’idée a été originalement proposée par le compte TikTok Grayhairandtattoos et reprise par Spenser Elspeth, alias Thirdpea. Sa vidéo a été partagée en grand nombre.

L’idée est de superposer deux grands sacs de congélation, les insérer dans les bottes en prenant soin de mettre un coin des sacs au fond (où sont situés les orteils!) et y mettre de l’eau. Par la suite, mettre les Doc au congélateur en s’assurant qu’ils ne renverseront pas durant le processus et les laisser au froid entre 24h et 72h.

En les ressortant du congélateur, simplement passer un coup de chiffons sur les bottes après avoir enlevé les sacs pour éviter les taches et s’assurer que tout a bien été étanche. L’eau aura congelé en forme de pied! Apparemment, ça marche. Prenez toutefois en compte le type de cuir et les matériaux utilisés.

La sensation devrait être beaucoup moins raide quand vous porterez fièrement vos Doc!

