Tom Holland et Zendaya s'ouvrent ENFIN sur leur relation

Plusieurs mois après que des photos de Tom Holland et Zendaya s’embrassant aient fait surface, voilà que le principal intéressé s’ouvre enfin à propos de sa relation amoureuse.

Rappelons qu’en juillet dernier, un paparazzi avait photographié un moment intime entre les stars de Spider-Man dans une voiture.

Depuis, les deux n’ont pas hésité à partager des photos de l’autre sur Instagram, restant toujours assez vagues au sujet de leur relation. Jusqu’à maintenant!

Se confiant au sujet des photos de paparazzi au magazine GQ, Tom en avait long à dire.

«L’un des inconvénients de la célébrité, c’est que l’on ne contrôle plus notre vie privée, et un moment que tu croyais être entre deux personnes qui s’aiment beaucoup devient un moment partagé avec la terre entière.»

Les mots «entre deux personnes qui s’aiment beaucoup» parlent d’eux-mêmes!

Tom a continué en disant : «J’ai toujours voulu garder ma vie intime privée, parce que je partage déjà beaucoup de moi-même avec le monde. On s’est senti privé de notre intimité. Pas parce que nous n’étions pas prêts, mais parce que nous ne voulions pas.»

L’acteur a continué en ajoutant à propos de Zendaya : «Ce n’est pas une conversation que je peux avoir sans elle. Vous savez, je la respecte trop pour dire... Ce n’est pas mon histoire, c’est notre histoire. Nous parlerons de ce que c’est lorsque nous serons prêts, ensemble.»

Le magazine GQ a alors contacté Zendaya elle-même pour avoir sa version des faits, et voici ce qu’elle avait à dire à propos de ces photos de paparazzi :

«C’était étrange et invasif. Ce que nous ressentons tous les deux c’est que quand tu aimes quelqu’un, certains moments et certaines choses devraient vous appartenir. Je crois qu’aimer quelqu’un, c’est sacré et spécial et quelque chose que tu veux expérimenter et apprécier avec la personne que tu aimes.»

C’est assez clair, bien qu’ils ne mettent toujours pas d’étiquette, Tom Holland et Zendaya s’aiment. Adorable!

