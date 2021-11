Rupture amoureuse pour Shawn Mendes et Camila Cabello

Coup de théâtre mercredi soir, les stars de la musique Shawn Mendes et Camila Cabello ont annoncé sur les réseaux sociaux leur rupture amoureuse.

AFP

Après plus de deux ans de relation, LE couple de la musique américaine n'est plus et leurs fans sont dévastés!

C'est sur Instagram en soirée que le couple a annoncé la triste nouvelle par le biais d'une Story partagée sur les comptes de Shawn et de Camila.

« Nous avons décidé de mettre un terme à notre relation, mais notre amour mutuel en tant qu'humains est plus fort que jamais. Nous avons commencé cette relation en étant meilleurs amis et allons continuer de cette façon. Nous apprécions votre support depuis le début et pour le futur. »

Le message est signé « Camila et Shawn ».

La paire avait confirmé leur relation en 2019 en apparaissant ensemble sur le tapis rouge des MTV Awards.

Depuis, ils ont passé énormément de temps ensemble, dont toute la période de la pandémie. Leur dernière photo de couple remonte à l'Halloween 2021.

On leur souhaite beaucoup de bonheur dans cette épreuve difficile!



À voir aussi :