L’île de l’amour : Arielle explique la véritable raison derrière sa rupture avec Benjamin

Le couple gagnant de l’île de l’amour n’est (déjà) plus. Après que Benjamin ai annoncé la nouvelle, Arielle a voulu rectifier le tir et expliquer la raison derrière cette rapide rupture.

• À lire aussi: Quel couple finaliste de l’île de l’amour est le plus compatible selon l’astrologie

Dans une série de story Instagram, c'est d'abord Benjamin qui a annoncé la séparation à ses abonnés.

«Le retour à la réalité est vraiment différent de ce qu’on a vécu à l’île de l’amour. On continue de super bien s’entendre et se voir quand même [...] On se voit toujours entre insulaires, on s’aime tous», a-t-il expliqué.

Dans une série de Stories sur Instagram, Arielle a confirmé la nouvelle quelques heures plus tard, mais a voulu préciser la raison derrière leur rupture.

Elle a d'abord voulu démentir une rumeur selon laquelle elle aurait quitté Benjamin pour François. La réponse est non! Elle et François sont amis, mais c'est tout et, de plus, celui-ci fréquente quelqu'un d'autre.

L'Insulaire a ensuite expliqué qu'elle a appris qu'à la sortie de l'aventure, Benjamin serait retourné voir son ex-copine et aurait menti à ce sujet à Arielle.

Lorsqu'elle l'a confronté, lui disant qu'elle avait entendu dire qu'ils se seraient embrassés et auraient passé beaucoup de temps ensemble, Benjamin aurait expliqué que ce n'était qu'un café pour s'excuser de l'avoir «ditch» pour l'île de l'amour.

Vous constaterez aussi que toutes les photos de Benjamin ont disparu du compte de la gagnante qui dit vivre des moments difficiles depuis la séparation. «L'amour que j'avais là-bas était vrai...» Arielle invite quand même les gens à ne pas s'acharner contre son ancien copain. «Pas d'acharnement. Faites-le pour moi. Il a fait une erreur, c'est intolérable, mais tant pis.»

Il ne reste donc que le couple formé par Jade et Marek qui semble être encore d'actualité.

On leur souhaite beaucoup de bonheur!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s