21 idées de cadeaux 100% québécois à offrir à Noël

Lorsque vient le temps de gâter ses proches à Noël, pourquoi ne pas en profiter pour encourager des entreprises locales!

Nous avons conçu une liste d’idées de cadeaux conçus au Québec. Que ce soit pour vous, ou pour les autres, tous y trouveront leur compte.

Voici donc 21 suggestions de cadeaux locaux:

1. Anneaux torsadés argent de Camillette à 69$

Ces jolis anneaux en argent vont plaire aux fans de bijoux discrets et tendance.

2. Coffret découverte soin de la barbe de Les Industries Groom à 85$

La personne qui aime prendre soin de sa barbe va adorer cet ensemble qui comprend un nettoyant, trois huiles à barbe ainsi qu’un peigne.

3. Chandail crewneck de Tamelo Boutique à 50$

Toutes les personnes qui ont grandi dans les années 2000 vont adorer ce joli chandail chaud. Il existe aussi une version années 90 et même années 80!

4. Collier Rhea aventurine de Véronique Roy Jwls à 70$

Fait en argent sterling plaqué or et muni d’une aventurine verte, ce joli pendentif est un indémodable.

5. Brosse à cheveux en bambou de BKIND à 22$

Évitez de casser vos cheveux en brossant votre crinière avec cette brosse éco responsable et sans cruauté qui démêle en douceur.

6. Rouleau facial en quartz de BKIND à 46$

Après avoir appliqué votre hydratant, offrez-vous un massage à la pierre précieuse de quartz afin de bien faire pénétrer vos soins dans votre peau et la raffermir naturellement.

7. Bougies bulles de Candologie à 78$

Ces quatre bougies parfumées sont partout sur TikTok, et avec raison! Leur design moderne va améliorer n’importe quel décor.

8. Tote bag à doubles pochettes de Dans le sac à 35$

La tendance est au tote bag et ce modèle est d’autant plus pratique puisqu’il possède deux pochettes!

9. Étui à téléphone Winter Solstice de KaseMe Design à 39$

Que ce soit cet adorable motif hivernal ou tout autre design original, cet étui va protéger votre téléphone avec style. Le site propose aussi des étuis pour les ordinateurs et les AidPods si vous aimez que vos électroniques matchent.

10. Duo de tasse et mélange à latté chez Oui Manon à 35$

Les fans de café vont adorer ce duo personnalisable. Vous avez le choix d’un mélange à café aromatisé ainsi qu’une tasse humoristique.

11. Écharpe classique de Lili + Henry à 145$

Prenez-vous pour Taylor Swift dans le court-métrage All Too Well avec ce magnifique foulard qui va vous tenir au chaud.

12. Affiche Zodiaque céleste de The Baltic Club à 40$

Les fans d’astrologie vont adorer cette jolie affiche qui représente les astres.

13. Trio hivernal cocooning de Les mauvaises herbes à 66$

Prenez soin de vous cet hiver avec ce trio parfait pour se reposer. Il comprend une crème corporelle, un savon ainsi qu’une bougie aux parfums hivernaux.

14. Diffuseur en terre cuite et son huile essentielle de Maison Bélanger à 80$

Enveloppez-vous dans les odeurs calmantes des huiles essentielles grâce à ce magnifique diffuseur au look original.

15. Ensemble de 6 sachets de bonbons de La boîte à bonbon à 35$

N’importe qui qui a la dent sucrée va adorer pouvoir goûter à 6 saveurs de bonbons différentes dans un seul cadeau!

16. Ensemble cadeau de Blooming Wild Botanicals à 80$

Cet ensemble va réchauffer le coeur de n’importe qui avec ses produits parfaits pour une soirée self care. Il comprend un savon au lait d'avoine, une huile corporelle, un sachet de savon de bain au lait d'avoine, un baume à lèvres chaga sauvage et menthe ainsi qu’un porte-savon en bois de pin canadien.

17. Assortiment découverte de Camellia Sinensis à 35$

Les fans de thé vont adorer cette boîte qui comprend des petits formats de six thés de la marque.

18. Chandelle multi usage de Bäum à 27$

Faite qu’à base de plantes, cette chandelle biodégradable brûle lentement et proprement. Bonus, vous pouvez aussi l’utiliser comme baume hydratant pour le corps ou huile à massage.

19. Spritz sans alcool de Monsieur Cocktail à 30$

Pour des Fêtes sans alcool, rien de mieux ce que délicieux breuvage mariant le jus d'orange et de raisin blanc concentrés à de puissants extraits de gentiane et de mandarine. On peut le mélanger avec de l’eau pétillante ou autre pour créer des mocktails.

20. Ensemble cadeau pour peau normale à sèche de Wildcraft Care à 75$

Découvrez cette ligne de soins pour la peau avec cet ensemble comprenant un sérum, une crème pour le visage et une lotion tonique.

21. Une montre Mini Solar White de Solios à 330$

Cet accessoire intemporel et discret est un ajout parfait pour compléter n’importe quel look.

Bon shopping!

