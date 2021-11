10 adresses pour un facial à Montréal et ses environs pour se chouchouter avant l'hiver

Bye, bye points noirs, rougeurs, boutons blancs et peau qui craque et bonjour peau lumineuse et revitalisée!

Le temps est venu de se préparer à l’hiver et qui de mieux qu’une esthéticienne chevronnée pour dorloter sa peau?

Voici donc 10 adresses partout à Montréal pour un facial qui convient à tous les budgets:

1. Studio Eli Ross

Très populaire pour la technique de microblading des sourcils, il faut parfois attendre 2 à 3 mois pour un rendez-vous au Studio Eli Ross. Les clients s’y déplacent aussi pour les différents soins de la , dont les divers facials offerts en cabine. On peut y choisir un peeling à 60$ comme un facial complet et signature à 95$.

*6900 Decarie Boulevard suite 121, Montréal

2. Espace Doumandji

Situé sur la Rive-Sud de Montréal, l’Espace Doumanji est l’adresse secrète des stars québécoises. Le soin de prédilection? Le facial à l’oxygène à 140$ et le soin sur-mesure Dermalinfusion (qui débute à 165$), qui redonnent éclat à la peau.

*10 boulevard de Mortagne, suite 102, Boucherville

3. Clinique Dermalogica

Qui ne connaît pas les excellents soins Dermalogica? Il existe une clinique à Montréal et il serait dommage de ne pas s’y laisser chouchouter. À leur Skin Bar, il faut essayer le soin concept Pro Skin de 30 minutes pour 60$ ou 60 minutes à 100$, qui est à 100% personnalisé aux besoins de chaque peau.

132 rue McGill, Montréal

4. Clinique dermo-esthétique M Rockland

À la Clinique dermo-esthétique M Rockland, on y offre tous les traitements pour le visage et le corps, mais sans chirurgie. Pour un facial technologique, la clinique offre les soins hydratants en profondeur Aquafolia à 150$, conçus pour tous les types de peaux et pour tous les âges. C’est une véritable oasis pour la peau!

233 avenue Dunbar, suite 100, Montréal

5. SkinCeuticals SkinLab by Reflet

Direction Tremblant au chalet! Le site enchanteur accueille aussi le nouveau laboratoire SkinCeuticals Skin Lab. On adore l’évaluation de la peau avec le scan facial Visia, qui permet d’obtenir l’âge réel de la peau. On y voit tout, tout, tout : taches de rousseur, pigmentaires ou solaires, les cicatrices d’acné, les rides et ridules, l’hyperpigmentation...Les trois facials signatures varient entre 160$ et 345$

116 Chemin de Kandahar, Mont-Tremblant

6. Infirmerie JR

On sait que les peaux foncées ont des besoins différents des peaux caucasiennes. Les propriétaires de la clinique Infirmerie JR offrent justement des soins spécifiques à la carnation foncée. On y offre divers facials : microdermabrasion, l’innofacial et d’autres traitements pour réduire les traces d’hyper pigmentation.

8720 rue Notre-Dame Est, Montréal

7. Beauté Mantra

Vive les secrets de beauté du Moyen-Orient! C’est ce qu’on découvre au salon de beauté Mantra du centre-ville de Montréal. Plusieurs soins du visage y sont très abordables tels que le soin éclat instantané à 60$ ou encore le soin aux herbes à 65$. De l’extraction des points noirs à l’hydratation, la visite vaut le coup!

4466 rue Marquette, Montréal

8. Swen Privée

La clinique médico-esthétique Swen Privé est également spécialisée pour les soins de la peau du client originaire de pays afro-descendants. Parmi leurs traitements les plus populaires, on retrouve le traitement anti-hyperpigmentation pour faire disparaître les taches à 150$ et l’HydraFacial, pour une hydratation en profondeur à 140$.

325 Rue Léveillé, Terrebonne

9. La Natura Casa

Quatre mots. Expérience THAO c’est : tonifiant, hydratant, assouplissant et oxygénant. Ce soin complet et luxueux à 120$ est donné au salon La Natura Casa où les soins de beauté sont tous véganes. Sur la carte, on peut également opter pour le facial d’une heure à partir de 80$.

55 rue Claude-Audy, local 5, Saint-Jérôme

10. Beauties Lab

Que l’on soit pressé ou que l’on prenne du temps pour une séance de selfcare, le superbe loft Beauties Lab est l’endroit de prédilection où tous les gourous de la peau se réunissent. On se laisse tenter par le soin de 30 minutes Quick Fix à 65$, parce que le port du masque, c’est agressant pour le visage.

*4030 rue Saint-Ambroise, suite 219, Montréal

