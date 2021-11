Les 7 couleurs à porter pour éloigner la grisaille de novembre

La tenue vestimentaire reflète souvent l'état d'esprit. Le contraire est tout aussi vrai.

Pourquoi ne pas déjouer votre cerveau avec des pièces les plus colorées les unes que les autres pour contrer la grisaille de novembre?

Voyez les 7 couleurs qui mettront du «punch» à votre garde-robe

1. Le bleu

Le jogger attitude positive, 59$ chez Simons :

Simons

Parions que ce pantalon de détente bleu aqua est l’arme parfaite pour contrer la déprime automnale en plus d'incarner le confort total.

ACHETER ICI

2. Le fuchsia

Bottes style combat boots Reflow, 140$ chez Aldo

Aldo

Chaque pas fait avec ces bottes rose fuchsia dans le décor de novembre sera une aventure. Osez! Les bottes style combat sont très tendance pour l'automne et l'hiver.

ACHETER ICI

3. Le vert

Minijupe boutonnée en tweed, 60$ chez Mango

Instagram regorge d'idée de look comprenant la tendance du vert vif. Cet automne, le vert intègre nos garde-robes dans toute sa palette, des tons plus pâles aux plus foncés. Cette jupe est en plein dans l’obsession verte : avec sa texture et les ajouts dorés, elle mènera la grisaille du bout du nez.

ACHETER ICI

4. Le rouge

Robe Rebecca, 148$ par Wilfred chez Aritzia

Aritzia

Une robe en laine de mérinos rouge aussi jolie ne demande qu'à être portée. Sans doute, cette couleur rouge feu est le moyen le plus facile d'égayer votre journée!

ACHETER ICI

5. Le violet

Manteau en molleton Summit, 190$ par The North Face

The North Face

Pour les sorties plein air, automne comme hiver, ou pour les frileuses, voici une belle pièce violette pour un parfait moment coloré. Le violet est l'une des couleurs les plus tendance de l'automne 2021 et l'hiver 2022.

ACHETER ICI

6. Le orangé

Bague Candy orange édition Blobb, 80$ par MARSHALL COLUMBIA chez Ssense

Marshall Colombia Ssense

Si on ne veut pas se commettre à une couleur trop voyante dans nos habits, accessoiriser est la parfaite façon (pas toujours) subtile et stylée de rehausser tous vos looks. Vert lime, bleu électrique ou orange construction : les possibilités sont infinies!

ACHETER ICI

7. Le jaune

Manteau à revers, 59,90$ chez Zara

Zara

Y a-t-il une couleur qui attire plus l’œil que le jaune? Celles qui ont envie de se sentir comme un soleil, chaleur incluse, le porteront de la tête aux pieds.

ACHETER ICI

Bon magasinage coloré!

