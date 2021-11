Alicia Moffet dévoile une transformation capillaire sur le tapis rouge de l'ADISQ

Ce dimanche 7 novembre avait lieu la 43e soirée de l'ADISQ pour récompenser les vedettes de la musique québécoise qui se sont démarquées en 2021. Pour l'occasion, Alicia Moffet et sa glam squad ont opté pour un changement capillaire des plus audacieux.

En nomination pour la chanson de l'année avec Ciel, son titre en collaboration avec FouKi, Alicia brillait ce soir à l'ADISQ.

Elle a partagé sur ses réseaux sociaux le processus de son look au cours de la journée.

Capture d'écran Instagram

On a pu voir que ses coiffeurs, Max Gourgues et Benjamin Bélanger, préparaient une transformation capillaire, soit une nouvelle couleur ainsi que plusieurs pouces de cheveux en moins!

Capture d'écran Instagram

Alicia a dévoilé plus tard sa nouvelle tête, une magnifique coupe à la clavicule.

Capture d'écran Instagram

Capture d'écran Instagram

Son maquillage smoky et lumineux était signé par l'artiste maquilleur Olivier Vinet, et Alicia portait une robe à découpes de la marque Off White avec un stylisme par Olivia Leblanc.

COURTOISIE ADISQ / �RIC MYRE

Pour l'occasion, elle était accompagnée de son copain, Alex Menthink.

COURTOISIE ADISQ / �RIC MYRE

Wow!

