Voici TOUS les costumes d'Halloween portés par les vedettes d'ici et d'ailleurs en 2021

Cette année, les stars du Québec et d'ailleurs ont pris le temps de se procurer des déguisements d'Halloween tous plus originaux les uns que les autres, et on adore!

Après une célébration étrange en 2020, plusieurs d'entre nous étaient très excités de pouvoir fêter l'Halloween en petits groupes en 2021. Nous ne sommes pas les seuls! Plusieurs vedettes ont partagé leurs magnifiques costumes sur Instagram, à notre grand bonheur.

Voici tous les costumes d'Halloween des stars en 2021:

Au Québec

SJ Bleau en cornichon...

... et en pirate

Julie de OD en Prom Queen

Maud Poulin en Elle Woods de Blonde et légale...

... et en clown

Cynthia Dulude en Dumbledore...

... et en diable

Milaydie et Justin Tremblay en pirates...

... et en Batman et Catwoman

Capture d'écran Instagram

Elisabeth Rioux et Cristo en policière et criminel...

... et en ange et vampire

Vanessa Duchel en elle-même, version 2009

Alicia Moffet en Britney Spears...

Capture d'écran Instagram

...et avec sa famille en personnages de Frozen

Tiffany Lai en joueuse 067 de Squid Game

Emy Lalune en Daphne de Scooby-Doo

Gloria-Bella en vampire

Lysandre Nadeau en lapin

Marianne Plaisance en Coraline

Claudie Mercier et Mathieu Pellerin en Vikings

Noemie Lacerte en fée

Khate Lessard en chaperon rouge

Jessie Nadeau en Britney Spears dans le clip de Toxic

À l'international

Charli D'Amelio en Lady Gaga

Charli et Avani en l'Homme Sirène et Bernard l'Ermite de Bob l'éponge

Charli (encore elle!) et Chase Hudson en Jack et Sally de L'Étrange Noël de monsieur Jack...

... et en Alice et le Chapelier Fou

Hailey Bieber en Britney Spears

Cole Sprouse en Eren Jaeger de Attack on Titan

La chanteuse Hayley Kiyoko en joueuse 067 de Squid Game

Doja Cat en Princesse Kida de Atlantis, l'empire perdu

Megan Thee Stallion en Hellraiser

Tana Mongeau et ses amies en Powerpuff Girls

Camila Mendes en années 60

Camila et Madelaine Petsch en Daphne de Velma de Scooby-Doo

Elizabeth Olsen en personnage de The Birds

Millie Bobby Brown en années 70

Kendall Jenner en personnage de Mars Attack

Lizzo en bébé Yoda

Barbie Ferreira en Betty Boop

Finneas O'Connell et Claudia Sulewski en Bellatrix Lestrange et Sirius Black

Shawn Mendes et Camila Cabello en Dia de Muertos

Ariana Grande en créature du lac noir

Lili Reinhart en sorcière

Madison Bailey en Lola Bunny

Vanessa Morgan en La Matrice

Billie Eilish en Sally de L'Étrange Noël de monsieur Jack

Asa Butterfield en Joker

Olivia Ponton et Catwoman

Olivia Rodrigo en Michelle Pfeiffer dans Scarface

Janelle Monae en Grinch

Taylor Swift en écureuil

Dove Cameron en Joker

Harry Styles en Dorothée dans Le Magicien D'Oz

On adore!

À voir aussi: Les meilleurs costumes d'Halloween des stars québécoises à travers les années