Elisabeth Rioux donne des nouvelles de son déménagement au Costa Rica

Après avoir annoncé déménager au Costa Rica, voilà qu’Elisabeth Rioux magasine des maisons au Québec. Elle a clarifié le tout dans une vidéo YouTube ce lundi après-midi.

La jeune femme a en effet semé la confusion lorsqu’elle a partagé sur Instagram chercher activement une maison au Québec. Plusieurs se demandaient si cela voulait dire qu’elle abandonne son plan d’habituer au Costa Rica de façon permanente.

Dans une vidéo YouTube intitulée Baby makeover + Life update, Elisabeth a voulu parler de cette situation.

Elle explique dans celle-ci qu'elle a dû revenir au Québec en septembre car elle avait une date de cour dans son dossier de violence conjugale. Par contre, cette date a été repoussée à décembre, puis elle a décidé de rester au Québec entre temps.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux raconte l'histoire de sa relation abusive

Entre temps, elle a réalisé qu’elle désirait avoir un pied à terre au Québec pour être proche de sa famille qui lui manquait beaucoup lorsqu'elle était au Costa Rica.

Elisabeth a aussi dévoilé que quelque chose s'était produit dans sa vie personnelle qui faisait qu'elle ne pouvait plus habiter au Costa Rica à temps plein. Elle peut toujours y aller, mais pas plus de six mois de suite.

Le plan de déménager à temps plein au Costa Rica est donc à l'eau. La jeune femme regarde donc ses options pour passer la moitié de l'année au Québec, et la seconde moitié au Costa Rica, avec sa fille Wolfie bien sûr.

Elisabeth va expliquer ce qui s'est passé lorsqu'elle le pourra, alors à suivre !

