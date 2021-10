L’Halloween sera particulièrement lugubre pour ces 3 signes astrologiques

L’ambiance est toujours un peu lugubre lors de la fête de l'épouvante, le 31 octobre. Par contre, cette année, la journée sera encore plus étrange pour certains signes astrologiques!

Certains adorent le côté creepy de l’Halloween, mais pourvu que cela reste dans leurs écrans où chez les déguisements des autres! On ne veut tout de même pas que la terreur et l’épouvante se transmettent dans nos vies personnelles...

Le 31 octobre, la lune se retrouve dans le signe de la Vierge. Organisé et perfectionniste, ce signe pourrait vous donner envie de faire du ménage ou encore de planifier votre année 2022... mais il pourrait aussi vous faire ressentir du stress et de la pression.

Voici les trois signes astro qui vont passer une mauvaise journée à l’Halloween :

Balance

Si votre signe solaire ou ascendant est Balance, vous risquez d’avoir l’impression d’être dans les vapes ce dimanche. La lune se trouve dans votre 12e maison des rêves et de la spiritualité, vous donnant une impression d’être... dans la lune. Vous pourriez être plus émotifs qu’à l’habitude, alors évitez les films d’épouvante terrifiants et tournez vous plutôt vers des films rassurants de votre enfance.

Verseau

Pour vous, chers Verseau, la pression de la lune en Vierge se fera ressentir à son comble. L’astre se retrouve dans votre 8e maison, celle de la transformation. Cela pourrait faire remonter à la surface des vieilles blessures et vous faire sentir tristes ou encore vaincus. Prenez soin de vous et ne vous en mettez pas trop sur les épaules en cette journée prenante.

Capricorne

Si l’esprit de l’Halloween était une planète, ce serait Pluton. Par hasard, la petite planète se trouve dans votre signe, les Capricorne, en ce 31 octobre. Cette planète de la mort se retrouvera dans un angle carré avec la planète de la communication, Mercure. Ce phénomène risque de vous faire sentir isolés et particulièrement seuls. Tentez de ne pas tout prendre personnellement!

Joyeuse Halloween!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s