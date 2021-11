10 nouveaux produits à moins de 50$ pour recréer un spa chez toi cet automne

Namaste! Cet automne, pourquoi ne pas transformer sa salle de bain en un véritable spa? C’est la saison tout indiquée pour se dorloter, se faire des masques, des rituels beauté, des bains moussants...

Voici donc 10 nouveaux produits à moins de 50$ à découvrir pour une séance de détente ultime au confort de chez soi :

1. Patch en gel pour les yeux de Florence by Mills à 5$

Yeux fatigués ou boursouflés? Pas de panique! La marque végétalienne Florence by Mills de l’actrice de Millie Bobby Brown propose des patchs gel en forme de baleines qu’on applique sous les yeux! Ils sont imbibés d’une formule apaisante et d’extraits végétaux pour apaiser et tonifier le contour des yeux.

2. Huile botanique Rituel Boréal de SELV à 44$

Recréer un bain de vapeur d'eucalyptus est un réel jeu d’enfant avec l’huile botanique Le Rituel Boréal de l’entreprise montréalaise SELV. Il ne suffit que de se couler un bain chaud et incorporer deux ou trois pipettes de la bouteille magique dans le bain. Des effluves d’eucalyptus et de sapin envahiront votre salle de bain!

3. Les pantoufles chauffantes de Sac magique à 29,99$

La nouvelle collection Spa Chic lancée par Sac Magique offre des pantoufles chics, mais aussi chauffantes, gardant les pieds au chaud durant plus de 30 minutes. Composées de grains d’avoine biologique canadiens, ces pantoufles en satin favorisent la circulation sanguine. Plus confo que ça, tu meurs!

4. Masque facial en feuille de Sans-Façon Cosmétiques à 18,00$

L’entrepreneure Andréanne Marquis s’est fait connaître grâce à sa boutique Womance. Aujourd’hui, elle ajoute une corde à son arc dans l’industrie de la beauté avec Sans-Façon Cosmétiques. Dans sa gamme de soins, on peut désormais découvrir le masque facial en feuille imbibé d’un sérum hautement concentré, qui donne un effet lifting.

5. La brosse énergisante pour le corps de Keys Soulcare à 36$

La chanteuse Alicia Keys a lancé dernièrement une ligne de soins pour visage et corps naturels et sans cruauté animale. Sur une peau sèche, avant le bain, on brosse le corps délicatement en commençant par les pieds en effectuant de petits brossages circulaires. C’est une autre façon de rendre la peau plus éclatante et plus douce.

6. Bombe de bain You Shall Go to The Ball de Lush à 7,99$

Connu pour sa panoplie de boules colorées qui décorent les boutiques, la chaîne de cosmétiques végétaliennes Lush ne déçoit pas encore cette saison avec ses nouvelles bombes de bain! On capote sur la fragrance framboisée et citronnée You Shall Go to The Ball, qui transforme l’eau du bain en un véritable oasis relaxante de couleur rose!

7. Rouleau de visage en quartz rose de BKIND en rabais à 30$

La tendance est au rouleau de visage. Cet accessoire beauté permet de détendre les muscles et les tensions et raffermit la peau. BKIND a créé un rouleau de quartz rose remplie de minéraux, qui réduit l’inflammation et fait rayonner le teint. Le résultat est impressionnant : c’est comme rendre visite à son esthéticienne!

8. Masque hydratant pour les pieds de Looky R Cosmétiques à 5,99$

Avec les températures qui se refroidissent, la paume des pieds est déshydratée. Le masque hydratant pour les pieds de la marque Looky R vient à la rescousse! À usage unique, ce masque répare les talons fendillés et nourrit les pieds secs. On dit merci à l’huile de jojoba et l’huile de fleurs de rose!

9. Exfoliant corps de Bless soins corporels à 28$

L’exfoliation est synonyme de peau douce comme un bébé. La compagnie québécoise de soins corporels BLESS présente l’exfoliant verveine des Indes, qui non seulement se débarrasse des peaux mortes, mais polit votre peau pour la laisser fraîche et soyeuse. On aime ses ingrédients 100% naturels composés d’huile de pêche et de macadamia.

10. Savons décadents de Krème & Cacao de 6,99$ à 9,99$

Krème & Cacao est une entreprise artisanale québécoise qui fabrique à main de magnifiques savons décadents qui ont des allures de gâteaux. Ça sent tellement bon qu’on aurait goût de les croquer! On peut choisir entre les saveurs de salade de fruits, citrouille étoilée, mocha loca, carotte épicée et plus encore.

