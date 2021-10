La collection Lancôme X Emily in Paris nous permet de vivre notre rêve parisien

Pour célébrer l’arrivée imminente de la saison deux de Emily In Paris, Lancôme a préparé une collection bien spéciale en collaboration avec nulle autre que Lily Collins, Emily elle-même!

Courtoisie Lancôme

• À lire aussi: Emily In Paris saison 2: on connaît enfin la date de sortie de la suite tant attendue

Lancôme est une marque luxueuse qui évoque la classe et le style intemporel de Paris. De plus, Lily Collins étant ambassadrice de la marque, et l’actrice principale de la série, cette collaboration est littéralement parfaite.

Composée de produits de maquillage, de soin et de parfum, la collection en édition limitée offre tout ce dont on a besoin pour un teint frais toute la journée, des lèvres rouges audacieuses et un regard intense.

Voici ce à quoi s’attendre de la collection Lancôme X Emily In Paris

La palette d’ombres à paupières à 65$

Courtoisie Lancôme

Elle comprend 12 teintes neutres et sensuelles pour un look de jour qui se transforme en maquillage de soirée facilement. De plus, la forme en cœur de la palette va vous rappeler celle de la breloque en fourrure qu’Emily accrochait à son tote bag!

Trois rouges à lèvres à 42$

Lancôme sortira trois nouvelles teintes de son rouge à lèvres iconique l’Absolue Rouge spécialement conçues pour cette collection en édition limitée. Les teintes sont:

French Tea, un rose nude.

Courtoisie Lancôme

Rouge Pigalle, un rouge profond mat.

Courtoisie Lancôme

Attrape Cœur, un rouge classique.

Courtoisie Lancôme

Le mascara Monsieur Big à 34$

Courtoisie Lancôme

Le parfum Idole au packaging revampé, 120$ pour 50 ml

Courtoisie Lancôme

On retrouve aussi une version revampée du concentré activateur de jeunesse Advanced Génifique à 139$

Courtoisie Lancôme

Wow! Ne manquez pas cette collection exclusive Lancôme X Emily In Paris dès décembre sur le site de Lancôme. Elle arrivera avant la saison deux qui, elle, sort sur Netflix le 22 décembre.

À suivre!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s