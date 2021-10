Ces 2 YouTubeuses québécoises annoncent qu'elles prennent leur retraite

Deux stars de YouTube québécoises ont surpris leurs fans en annonçant qu’elles se retireraient de la plateforme de partage de vidéos.

En effet, Laura-Gabriel Peyramaure et Mila Tailler prennent toutes les deux leur retraite de YouTube.

C’est sur Instagram que Mila a annoncé la nouvelle, partageant une photo de son bureau.

« J’ai pris une décision en lien avec ma chaîne Youtube. Ça fait plusieurs mois que je l’éteignais à petit feu et 4 mois maintenant qu’elle est inactive... Puis, elle le restera pour une durée indéterminée », a-t-elle écrit sous la publication.

Mila était active depuis 2014 sur YouTube, mais elle a expliqué qu’elle devait prendre cette décision puisque cette facette de son travail n’était plus alignée avec ses buts.

Sa raison principale est qu’elle ne se reconnaissait pas à la caméra et qu’elle désire profiter du moment présent au lieu de toujours penser à créer des vlogs.

Pour Laura-Gabriel, c’est dans une YouTube d’une dizaine de minutes intitulée Ce n’est qu’un au revoir que l’ancienne candidate à OD Bali a annoncé la nouvelle.

La jeune femme a expliqué qu’elle avait lancé sa chaîne lorsqu’elle n’avait que 17 ans pour le plaisir, et que c’était rapidement devenu une passion.

Cependant, depuis la pandémie, elle a beaucoup réfléchi et a réalisé que le cœur n’y était tout simplement plus. « Je dirais même que tourner des vidéos est devenu une plus grande source de stress qu’autre chose. Je ne compte même plus le nombre de fois où j’ai fini en braillant ou avec une boule de stress qui me paralyse...», confie-t-elle.

C’est donc pour cela, et parce qu’elle a maintenant d’autres façons de connecter avec sa communauté (comme son podcast), elle a décidé de se retirer de YouTube. Elle désire se lancer dans le courtage immobilier résidentiel.

Voyez sa vidéo complète juste ici :

Les deux annonces ont été accueillies par énormément de positivisme. Sous les deux publications, on peut lire énormément de gens qui félicitent tant Mila que Laura-Gabriel d’avoir écouté leur petite voix intérieure et d’avoir priorisé leur santé mentale.

On leur souhaite beaucoup de bonheur!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s