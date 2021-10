Quel couple finaliste de l’île de l’amour est le plus compatible selon l’astrologie

Voilà que la première édition québécoise de l’île de l’amour tire à sa fin, et on se demande: lequel des trois couples finalistes est-il le plus compatible?

On le sait bien, l'astrologie nous en dit long sur la personnalité des autres, c’est pourquoi «quel est ton signe?» est une question commune lors d’un premier rendez-vous galant.

Maintenant que l’on connaît l’identité des trois couples qui pourraient remporter l'île de l’amour, on peut évaluer leur chance de longévité grâce à l’astrologie. Allons-y!

1. Benjamin (Vierge) et Arielle (Gémeaux)

Étant composé de deux signes aux antipodes, le match Vierge/Gémeaux peut être désastreux. La personne Vierge adore prévoir et planifier, alors que celle Gémeaux change d’idée sur un coup de tête. Par contre, Benjamin semble avoir un faible pour les filles Gémeaux, puisque ses deux compagnes avant Arielle, soit Gracia et Audrey, étaient du même signe!

On ne connaît par contre pas le reste de leur carte du ciel, et tout est possible. Si Benjamin fait preuve de patience et compréhension et qu'Arielle apprend à communiquer ses états d’âme, ils pourraient faire long feu!

Verdict : Ils ne sont pas compatibles, mais, comme on dit, « les contraires s’attirent » ...

2. Tommy-Lee (Gémeaux) et Véroniqua (Cancer)

On le sait, les Gémeaux changent facilement d’idée, et Tommy-Lee l’a prouvé lorsqu’il a passé d'Anna-Maëlle à Véroniqua aussi rapidement que l’éclair. À l'opposé, les Cancer sont extrêmement fidèles en amour.

Cependant, dans certains cas, la personne Cancer peut calmer la fougue du Gémeaux et donner un couple stable et passionnel.

Verdict : Avec du travail, ils peuvent être compatibles.

3. Keon (Lion) et Isabelle (Balance)

Sur papier, ce match est pratiquement idéal! Les Lion aiment être le centre de l’attention, et les Balance préfèrent admirer et complimenter leurs partenaires. De plus, les deux signes ambitieux se comprennent et s’aident dans leurs rêves.

À moins que l’un des deux ne commette une trahison impardonnable (ce sont deux signes très fiers), ils pourraient être très heureux à long terme!

Verdict : Ils sont très, très compatibles.

Pour voir et revoir les épisodes de l’île de l'amour, rendez-vous sur TVA+ et ne manquez pas la grande finale dimanche prochain dès 18h.

