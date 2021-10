L'île de l'amour: Voici les 3 couples qui se rendent en finale

Ce dimanche le 24 octobre marquait la dernière émission avant la grande finale de l’île de l’amour. On a découvert l'identité des trois couples finalistes après une élimination crève-cœur menée par les Insulaires.

• À lire aussi: Est-ce que les couples de l'île de l'amour sont compatibles, selon l'astrologie?

• À lire aussi: Voici un guide de tout ce qu'il faut savoir pour comprendre «l'île de l'amour»

Les Insulaires ont d'abord voté pour le couple ayant le plus grand potentiel amoureux. C’est sans surprise que le duo de Benjamin et Arielle a été le premier à se qualifier.

Ils ont été suivis par Tommy-Lee et Véroniqua, malgré la controverse qu'a causée ce dernier lorsqu'il a choisi de ne plus être en couple avec Anna-Maëlle.

Capture d'écran TVA+

• À lire aussi: L'île de l'amour : Tout sur Tommy-Lee, le nouvel Insulaire qui vient tout chambouler

Étant le premier couple à accéder à la finale, Benjamin et Arielle avaient la lourde tâche de choisir les deux derniers Insulaires qui les suivront dimanche prochain.

Capture d'écran TVA+

À la surprise générale, ils ont opté pour Isabelle et Keon.

Le couple soudé depuis le tout début de Samuel et Sandrine ne sera donc pas de la finale ni celui de Marek et Jade.

Capture d'écran TVA+

Les couples finalistes sont donc: Benjamin et Arielle, Tommy-Lee et Véroniqua et Keon et Isabelle. Ils se disputeront les grands honneurs dimanche prochain, soit le 31 octobre!

Capture d'écran TVA+

Capture d'écran TVA+

Capture d'écran TVA+

Bonne chance à l'amour.

Pour voir et revoir les épisodes de l’île de l'amour, rendez-vous sur TVA+ et ne manquez pas la grande finale dimanche prochain dès 18h.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s