5 étapes pour faire disparaître les boutons du visage

On ne s’en sort pas: peu importe notre âge, les boutons d’acné viennent nous pourrir la vie. Ils sont douloureux, difficiles à guérir et peuvent parfois rester sur notre visage pendant des semaines, s’ils ne sont pas bien traités.

Lorsque vous voyez les premiers signes d’un comédon apparaître (peau enflée et douloureuse au toucher), vous pouvez poser certains gestes afin de «tuer le bouton dans l’œuf», ou du moins, limiter le niveau d’infection et le temps de guérison.

On vous explique comment.

Étape 1. Ne pas toucher avec les doigts.

Important! Nos mains, doigts et ongles sont pleins de bactéries nocives qui peuvent empirer l’infection. Si vous avez à manipuler le bouton, utilisez des outils sanitaires comme des cotons-tiges et des ronds de coton.

Étape 2. Appliquez de l’acide salicylique.

Dans les premiers stades, essayez de simplement nettoyer vos pores avec un exfoliant chimique, comme l’acide salicylique. Appliquez matin et soir et voyez si la taille du comédon diminue.

Lotion purifiante Normaderm de Vichy - 20 $

Timbres pour le traitement de l’acné à l’acide salicylique Peace Out chez Sephora - 25 $

Étape 3. Utilisez un produit ciblé pour l’acné.

Le soir venu, utilisez un produit ciblé comprenant des ingrédients apaisants, traitants et aseptisants, comme du peroxyde de benzène, du soufre ou de l’huile de théier.

Lotion au soufre, acide salicylique et calamine de Mario Badescu chez Sephora - 23 $

Étape 4. Assécher le comédon.

Si, le lendemain, une tête blanche apparaît sur le bouton, c’est important de ne pas le vider. Non seulement vos doigts risquent d’empirer l’infection, mais vous risquez de prendre plus de temps à cicatriser. Utilisez plutôt une pâte à base d’argile qui viendra assécher le liquide infectieux, sans laisser de marque.

Pâte SOS à base d’argile verte et de zinc par Uriage - 11 $

Étape 5. Traiter la cicatrice.

Finalement, une fois le bouton en route vers la guérison, faites attention de ne pas aller au soleil sans protection adéquate, puisque cela pourrait causer de l’hyperpigmentation dans la région de comédons. Utilisez un FPS de 50 et plus, et traitez la cicatrice avec des produits illuminateurs, comme la vitamine C et l’acide glycolique.

Solution éclaircissante à base d’acide glycolique Weekend Glow de Versed - 25 $

Sérum à la vitamine C encapsulée par Neutrogena - 37 $

